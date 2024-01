"Ein kompletter Spieler": Cottbus holt den Drittliga-erfahrenen Möker

Energie Cottbus rüstet weiter für den anstehenden Titelkampf nach: Mit Yannik Möker (24) kommt nun ein Mittelfeldspieler, der bis Sommer beim Drittligisten FSV Zwickau kickte. Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz zeigt sich angetan.

"Zwei oder drei mit Qualität" hätte er gerne noch, sagte Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz jüngst, angesprochen auf seine Kaderwünsche für die spielfreie Zeit. Nachdem mit Maximilian Pronichev zuletzt ein Rückkehrer für das Mittelfeld und mit Niko Bretschneider ein Linksverteidiger präsentiert werden konnte, steht nun auch der dritte Winterzugang fest: Mittelfeldspieler Yannik Möker, der beim 1:1-Remis im Testspiel gegen Erzgebirge Aue das Tor für Energie erzielte, konnte sich auch in den Trainingseinheiten für einen Vertrag empfehlen.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler stand bis zum Sommer 2023 noch in Diensten des damaligen Drittligisten FSV Zwickau, wo er in drei Spielzeiten insgesamt 69 Pflichtspiele absolvierte. Dabei gelangen ihm fünf Tore, acht Treffer legte er auf. Zuvor wurde der im niedersächsischen Wolfenbüttel geborene Möker beim VfL Wolfsburg ausgebildet, kam dort in der Regionalliga Nord auf insgesamt 51 Spiele.

"Richtig Bock auf Energie"

"Yannik ist ein sehr kompletter Spieler, der beidfüßig ist und mit viel Übersicht agiert. Ein Box-to-Box-Spieler, der den Fußball versteht und man sieht, dass er auf sehr hohem Niveau spielen kann", ordnet Wollitz in der Vereinsmeldung ein. Auch die Signale, die der seit Sommer vereinslose Möker gesendet hatte, imponierten den Verantwortlichen: "Er hatte keinerlei Probleme damit, sich hier ein paar Tage vorzustellen, und auch sein Auftreten insgesamt zeigt, dass er richtig Bock hat auf Energie Cottbus. Sowas brauchen wir", so Wollitz.

Für Möker und die Cottbuser wird es im Titelrennen bald wieder ernst: Schon am Mittwoch - so die aktuelle Planung - steht mit dem Nachholspiel beim FSV Luckenwalde der Re-Start in die Liga an. Aktuell ist die Tabellenspitze neun Zähler entfernt - bei zwei absolvierten Partien weniger.