Ein kluger Schachzug - ohne Erfolgsgarantie

Ein hochkarätiger externer Beraterkreis soll beim DFB unter anderem über die Nachfolge von Oliver Bierhoff befinden. Das Gremium ist differenziert zu bewerten - allerdings weniger wegen seiner Zusammensetzung, sondern vielmehr wegen der Erwartungen. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Thiemo Müller.

Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich ‘nen Arbeitskreis - dieser beliebte Kalauer würde der an diesem Dienstag vorgestellten Agenda von Bernd Neuendorf sicher nicht gerecht. Schließlich hat der DFB-Boss - unter anderem in Abstimmung mit Vizepräsident Hans-Joachim Watzke - im Eiltempo ja sogar gleich zwei solcher Gremien aus der Taufe gehoben...

Aber im Ernst: Der im vergangenen März gewählte Präsident wirkt dadurch keineswegs doppelt ratlos bei seiner Aufgabe, das Erbe des nach 18 Jahren abgetretenen "Superministers" Oliver Bierhoff zu regeln. Vielmehr dokumentiert sein Vorgehen, dass sich Neuendorf der immensen Bedeutung dieser Angelegenheit und seiner außerordentlichen Verantwortung bewusst ist. Mit Blick auf die Zukunft des Verbands und insbesondere die 2024 anstehende Heim-EM den "Schulterschluss des deutschen Fußballs" auszurufen, ist ein grundsätzlich kluger Schachzug des 61-jährigen Quereinsteigers.

Im Verband fehlt es nicht an Fußball-, aber an Branchenkompetenz

Wer ist der ideale Kandidat und wenn ja, wie viele - so lautet die komplexe Frage mit Blick auf die Bierhoff-Nachfolge. Die Antwort zur passenden Struktur soll vor allem DFB-intern gefunden werden, die zu geeigneten Personen mit Hilfe von außen. Was verdeutlicht: Dem Verband selbst fehlt es generell zwar nicht unbedingt an Fußballfachkompetenz, aber an Vernetzung innerhalb der Bundesliga-Branche. Diesbezüglich wirkt der Multifunktionär Watzke fast allein auf weiter Flur.

Fällt im Beraterkreis etwas aus der Reihe: Oliver Mintzlaff. imago images

Die Lösung: Ein prominentes Berater-Quintett, bestehend aus vier ehemaligen deutschen Weltklasse-Fußballern mit eindrucksvoller Funktionärs- bzw. Trainerkarriere - und Oliver Mintzlaff. Der jüngst zum CEO bei Red Bull aufgestiegene Ex-Leipzig-Geschäftsführer passt auf den ersten Blick nicht so recht in die Gruppe. Genau deshalb aber lässt er sich als eine Erweiterung deren Spektrums begreifen, wenn man so will. Das gute persönliche Verhältnis zu Watzke dürfte bei der Nominierung geholfen haben.

Zu alt? Zu männlich? Es geht nicht um Repräsentanz

Die spontane Kritik an der Zusammenstellung beruht nun unter anderem auf der Feststellung, die Runde sei "zu alt" oder "zu männlich". Das ist natürlich Unfug! Hier geht es schließlich nicht um Repräsentanz, sondern um Beratung. Und folglich nicht um Diversität. Dass Neuendorf allein auf die Kompetenz der Beteiligten abzielt, ist vielmehr Grundvoraussetzung für ein Gelingen.

Infrage stellen lässt sich allerdings, welches Maß an Energie Macher wie Mintzlaff oder Kahn tatsächlich in die DFB-Beratung stecken können neben den höchst intensiven Fulltime-Jobs, die sie hauptberuflich ausüben. Dass sich daraus sogar Interessenkonflikte ergeben, wäre zwar theoretisch möglich, ist aber praktisch unwahrscheinlich. Eine erfolgreiche Nationalmannschaft darf als gemeinsames Anliegen der Berater sowie der hinter ihnen stehenden Klubs angenommen werden.

Spannend ist derweil diese Vorstellung: Wie gelangt ein Gremium aus so hochkarätigen Machern, die zum großen Teil daran gewöhnt sind oder waren, das letzte Wort zu haben, am Ende zu einer gemeinsamen Überzeugung? Der kleinste Nenner bildet nicht zwingend die beste Entscheidung. Dessen müssen sich Neuendorf und sein Präsidium bewusst sein.

Die Verantwortung für den "einen Schuss, der jetzt sitzen muss" (Neuendorf), lässt sich nicht teilen. Neuendorfs Aussagen lassen allerdings darauf schließen, dass es ihm darum auch nicht geht. Dass zumindest von den ins Boot geholten Fußballgranden und deren Klubs hinterher keine Kritik oder gar Widerstände kommen können, scheint aber durchaus ein erwünschter Nebeneffekt.