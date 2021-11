"Ein kleines Wunder": Wie Kuntz die Türkei doch noch zur WM führen will

Der langjährige deutsche U-21-Trainer Stefan Kuntz ist vor etwas mehr als einem Monat die Aufgabe in der Türkei mit einer klaren Zielsetzung angetreten: die stolze Nation doch noch zur WM 2022 in Katar zu führen. Kein leichtes Unterfangen. Im Grunde gibt es nur noch einen Ansatz, den der Coach nun vorgezeichnet hat.

Seine ersten Auftritte als türkischer Nationaltrainer hatte sich Stefan Kuntz sicherlich anders erträumt: Direkt beim so wichtigen Topspiel gegen Norwegen hatte es zunächst nur zu einem 1:1 gereicht, ehe bei Außenseiter Lettland erst in der neunten Minute der Nachspielzeit mit einem 2:1 der letzte Strohhalm für Katar 2022 gezogen worden war.

Und so zeichnet sich vor dem Endspurt in der WM-Qualifikationsgruppe G folgendes nicht einfaches Szenario für die auf 15 Punkten derzeit auf Rang 3 stehenden Türken: Norwegen belegt mit 17 Zählern den Play-off-Platz 2, davor scheinen die Niederlande enteilt (18).

Was also tun? Auf was kann man noch hoffen? Ganz klar: Die direkte Konkurrenz aus Norwegen muss mindestens einmal straucheln und Kuntz' Truppe die beiden Hausaufgaben gegen Underdog Gibraltar am Samstag (18 Uhr) und in Montenegro am Dienstag (20.45 Uhr) erfüllen. Immerhin: Holland und Norwegen duellieren sich am Dienstag (20.45 Uhr) noch, was die Resthoffnung der Türkei etwas steigert.

Kuntz lebt Lockerheit vor

Druck haben die Türken deswegen allemal, sie dürfen sich nämlich gar keinen Ausrutscher erlauben. Nationaltrainer Kuntz lebt aber eher Lockerheit in diesen letzten Vorbereitungstagen und -stunden vor. So flachste der 59-Jährige mit seinem Regisseur Hakan Calhanoglu (Inter Mailand), knuddelte seinen Kapitän Burak Yilmaz (OSC Lille) und verbreitete auch sonst beste Laune und Optimismus im Camp. Mit der nötigen Leichtigkeit und einem Plus an Teamgeist will er sein Team doch noch zu einer Punktlandung in der WM-Qualifikation führen.

"Vor allem auf das Thema Selbstvertrauen und Teambuilding lege ich großen Wert", sagte der frühere Erfolgstrainer der deutschen U 21 und Europameister von 1996 vor dem spannenden Schlussspurt in der Gruppe G. Er weiß: Im Rennen um Platz zwei, der zur Teilnahme an den Play-offs um die Katar-Tickets berechtigt, sind die Chancen der Türken durchaus reell - zumal Norwegen auch noch auf den weiterhin verletzten BVB-Star Erling Haaland verzichten muss. Allerdings haben die "Wikinger" gegenüber der Türkei aktuell auch noch ein um fünf Treffer besseres Torverhältnis.

Gegen Gibraltar müssen wir gewinnen und so viele Tore wie möglich erzielen. Stefan Kuntz

Also gilt es für die Türken schon am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Zwerg Gibraltar abzuliefern und anschließend in Montenegro nachzulegen. "Gegen Gibraltar müssen wir gewinnen und so viele Tore wie möglich erzielen", weiß Kuntz, der auf seinen formstarken Flügelspieler Cengiz Ünder (Marseille) verzichten muss: "Jeder Treffer erhöht den Druck auf die Gegner. Das muss unsere Denkweise sein."

Für Kuntz wäre es dennoch "ein kleines Wunder", noch den Sprung in die WM-Play-offs zu schaffen. Sein Engagement ist ohnehin vorsorglich bis 2024 angelegt, die EM in seiner Heimat Deutschland hat der gebürtige Saarländer bereits im Hinterkopf.