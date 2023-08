Ein "kleiner Adli"? Bayer bietet für Youngster Gomis

Bayer 04 möchte noch eine Offensivkraft verpflichten. Jetzt haben die Leverkusener ihr Gebot für Außenstürmer Tidiam Gomis von SM Caen erhöht. Wie der 17-Jährge eingeplant würde, ist aber offen.

Vor zwei Jahren schnappte sich Bayer 04 mit Amine Adli vom FC Toulouse das herausragende Talent der französischen Ligue 2. Damals legte Bayer eine Ablöse hin, die je nach Quelle zwischen 7,5 und zehn Millionen Euro lag. Inzwischen hat sich der vielseitige Offensivakteur zu einem wichtigen Bestandteil des Leverkusener Kaders entwickelt, soll die Lücke füllen, die Moussa Diaby durch seinen Wechsel zu Aston Villa riss.

Jetzt wirbt der Bundesligist aber um ein weiteres Talent aus Frankreichs zweithöchster Spielklasse: Tidiam Gomis von SM Caen. Für den Linksaußen, der auf allen drei Offensivpositionen hinter einer Spitze spielen kann, hat Bayer schon vor geraumer Zeit ein Angebot abgegeben. Dieses soll laut der französischen Zeitung "Ouest-France" bei vier Millionen Euro gelegen haben und jetzt von Bayer nochmal nachgebessert worden sein.

Erste Schritte im Profi-Fußball

Der Rechtsfuß, aktueller U-17-Nationalspieler Frankreichs, ist allerdings im Vergleich zu Adli vor zwei Jahren ein Akteur, der gerade erst seine ersten Schritte bei den Profis gemacht hat. In den ersten vier Spielen von Caen wurde er zweimal kurz vor Schuss eingewechselt. Zum Vergleich: Adli hatte schon vier Einsätze in der Ligue 1 aufzuweisen, ehe er nach dem Abstieg von Toulouse als Stammspieler in der Ligue 2 groß auftrumpfte und in dieser insgesamt 34 Partien bestritt.

Gomis ist demnach eher ein "kleiner Adli". Allein schon vom Alter her, wurde der Angreifer, der auch die senegalesische Staatsbürgerschaft besitzt, doch Anfang August erst 17 Jahre alt. Damit ist er vier Jahre jünger als Adli 2021 bei seinem Wechsel nach Leverkusen.

Spielpraxis in Bayers U 19?

Da Bayer aber bereit ist, eine solche Summe zu investieren, dürfte Gomis zumindest ein ähnlich talentierter Spieler sein. Wie dieser eingeplant würde, ist aber die Frage. Denkbar wäre, dass Gomis bei den Profis trainiert und in Bayers U 19 Spielpraxis bekäme.

Jedenfalls ist er nicht der angedachte Backup für Florian Wirtz. Einen solchen möchte und kann Bayer 04 nämlich nur verpflichten, wenn Nadiem Amiri (Vertrag bis 2024) den Klub noch in diesem Sommer verlässt und so das Budget durch eine Millionenablöse und das eingesparte Gehalt deutlich entlastet.

Doch da Bayer einerseits schon vor geraumer Zeit für Gomis bot und jetzt nachlegte, andererseits sich aber aktuell bei Amiri kein Wechsel abzeichnet, wäre Gomis unabhängig von dem Thema Wirtz-Backup als eine Investition in die Zukunft anzusehen.