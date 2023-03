"Ein klares Signal": Osnabrück setzt langfristig auf Schweinsteiger

Der VfL Osnabrück hat drei Tage vor dem Kracherspiel gegen Dynamo Dresden den Vertrag mit Cheftrainer Tobias Schweinsteiger (41) vorzeitig langfristig verlängert.

"Tobias Schweinsteiger hat alle im Verein als Persönlichkeit und als Trainer mit hoher Fachkompetenz restlos überzeugt", erklärte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh in einer Mitteilung am Donnerstag und führte aus: "Er hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase stabilisiert, eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgeführt und zahlreiche Spieler individuell besser gemacht. Die langfristige Vertragsverlängerung ist ein klares Signal, dass wir den Verein in den kommenden Jahren gemeinsam mit ihm weiter entwickeln wollen, weil Tobias in jeder Hinsicht zu 100 Prozent zum VfL und an die Bremer Brücke passt."

Keine Angaben zur Vertragslaufzeit

Schweinsteiger kam Ende August 2022 vom 1. FC Nürnberg, bei dem er als Co-Trainer tätig war, an die Bremer Brücke und nahm dort seinen ersten Job als Cheftrainer im Profi-Fußball auf. Das bisherige Arbeitspapier lief ursprünglich noch über die aktuell laufende Saison hinaus. Angaben, wie lange Schweinsteigers neuer Vertrag läuft, machte der VfL vorerst keine.

Der 41-jährige gebürtige Rosenheimer selbst sagte zur Verlängerung: "Die Verbundenheit der Fans und der Menschen in der Region zum VfL hat mich sofort in den Bann gezogen. Dieses Gefühl, des miteinander Anpackens und Schaffens passt 100 Prozent zu mir. Ich freue mich, weiter ein Teil des Vereins zu sein und dabei zu helfen, dass sich der VfL in die gewünschte Richtung entwickelt."

Mittendrin im engen Aufstiegsrennen

Die Richtung geht aktuell in Richtung 2. Bundesliga. Nach durchwachsenem Saisonstart haben sich die Lila-Weißen unter Schweinsteiger mit einem Schnitt von rund zwei Punkten pro Spiel von der Abstiegszone bis in die Spitzengruppe der 3. Liga vorgearbeitet. Mit 51 Punkten belegen die Osnabrücker den vierten Tabellenplatz, der in der aktuellen Konstellation zur Teilnahme an der Relegation berechtigen würde, weil die Zweitauswahl des SC Freiburg nicht aufsteigen darf.

Am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es zum wegweisenden Spiel gegen Mit-Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden.