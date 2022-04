"Ein Kapitän in Form ist immer eine Option": Kramer baut auf Prietl

Nach schwierigen Wochen soll bei Arminia ein Aufstiegsheld und Stützpfeiler des Teams zum Saisonendspurt wieder zur festen Größe werden.

Im vergangenen Sommer sprach er als frisch gekürter Mannschaftsführer an der Seite seines Vorgängers Fabian Klos über die Vision, mit seinem Team Arminia Bielefeld in der neuen Saison zusätzlich zu den bekannten Eigenschaften auch spielerisch mehr Glanz ausstrahlen zu wollen. Das brachte Manuel Prietl seinerzeit Skepsis in den eigenen Reihen ein - inzwischen ist längst klar, dass es wieder maßgeblich "nur" die Tugenden Kampf und Einsatz sein werden, die die Ostwestfalen über Wasser halten. Und die ausgerechnet er selbst in den vergangenen Wochen unverschuldet nicht mehr verkörpern konnte.

Prietl verursacht zwei Elfmeter

Die gute Nachricht vorweg: Prietl ist inzwischen wieder dabei und kann helfen. Im Dezember hatte auch ihn eine COVID-19-Infektion aus der Bahn geworfen, und das heftig. Als Spieler, der von seiner Physis lebt und bis dato stets zu den Laufstärksten gehört hatte, musste der 30-Jährige erleben, wie schwer und langwierig ein Comeback im Zeichen der Pandemie fallen kann. Tiefpunkt: Nach seiner Einwechslung und anschließend gleich zwei von ihm verursachten Elfmetern kürzlich beim 0:4 in Mainz entschuldigte sich Prietl sogar öffentlich für seine Darbietung.

Die gelobte Steigerung erfolgte nun jüngst beim 1:1 daheim gegen den VfB Stuttgart, bei dem der Österreicher wieder deutliche Züge dessen verriet, was ihn einst zu einem der Aufstiegshelden und einer Säule des Teams in Bielefeld gemacht hatte. Kollege Sebastian Vasiliadis war mit Knieproblemen im zentralen Mittelfeld ausgefallen, Prietl übernahm als defensiverer Part an der Seite seines Landsmanns Alessandro Schöpf. Und das zufriedenstellend.

"Pfeiler" Prietl

"Er hat in den letzten Wochen wieder zugelegt, was seine Körperlichkeit betrifft, die wichtig für ihn ist", so Frank Kramer über Prietl. Auch die nötige Aktivität im Spiel habe sich wieder gesteigert. Sehr zur Freude des Trainers, der offenbar wieder auf seinen Akteur bauen kann. "Er ist schon ein Pfeiler gewesen, den wir jetzt seit etwa dreieinhalb Monaten aufgrund der Erkrankung eigentlich fast gar nicht zur Verfügung hatten. Das muss man ja sagen."

Jetzt hofft Kramer, dass Prietl zum Faktor im Bielefelder Saisonendspurt wird: "Seine Präsenz und seine Kommandos tun dem Spiel und der Mannschaft schon gut. Nebenbei spult er auch noch Kilometer ab, wie es vielleicht noch Alessandro Schöpf schafft, aber sonst nicht mehr so viele. Und wir müssen halt einfach marschieren, müssen extrem viel aufwenden, um ans Limit zu kommen." Hat also Prietl seinen Platz im Team zurück? So tief will sich Kramer vor der nächsten Partie beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) naturgemäß nicht in die Karten schauen lassen, aber: "Wenn ich einen Kapitän habe, der auch noch gut in Form ist, ist doch klar, dass dieser immer eine Option ist. Alles andere wäre komisch."