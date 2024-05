Ein Jahr nach Rückzug: West Wien kehrt in die 1. Liga zurück

Vor einem Jahr zog sich der österreichische Handball-Meister West Wien aus dem Profi-Handball zurück, nun kehrt das Team zurück in die 1. Liga.

In Runde neun der HLA Challenge Aufstiegsrunde empfing Spitzenreiter Handball West Wien in der Wiener Stadthalle das Team der medalp Handball Tirol. Die Wiener drehten nach zehn Spielminuten die anfängliche Führung der Tiroler und erkämpften sich zur Pause einen komfortablen Vorsprung von 15:9.

Mit einem konsequenten Tempospiel und sieben Toren in Folge konnten sie auch im zweiten Durchgang dominieren und am Ende einen 31:20-Heimsieg feiern. Aufgrund des Sieges von Leoben gegen Atzgersdorf ist West Wien damit uneinholbar Erster der HLA Challenge und steigt in die HLA Meisterliga auf.

West Wien-Trainer Roland Marouschek: "Unglaublich mit welcher Konstanz diese jungen Burschen über eine lange und schwere Saison agiert haben. Gratulation an die Mannschaft und den gesamten Verein! Was hier innerhalb von einem Jahr geleistet worden ist unfassbar. Jetzt beginnt das echte Abenteuer!"

Vor einem Jahr hatte sich die SG Insignis Handball Westwien aus dem Profi-Handball zurückgezogen (mehr dazu). Besonders kurios: Westwien verabschiedete sich mit dem Meistertitel aus der 1. Liga.