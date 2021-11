Ein Jahr nach Maradonas Tod: Zwischen Tributen und Disputen

Am 25. November 2020 verstarb Fußballikone Diego Armando Maradona. Ein Jahr danach wird es immer noch nicht ruhig um den "Göttlichen".

Am Donnerstag wird die Fußballwelt, ganz besonders in Neapel, noch einmal innehalten: Der Todestag des übergroßen Diego Armando Maradona jährt sich zum ersten Mal. Womöglich tritt die SSC in der Europa League auch deshalb bereits am Mittwoch (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an, wenn die Partenopei bei Spartak Moskau gefordert sind.

Ihr Trikot, das dieser Tage Maradonas Konterfei ziert, ist nur eines von vielen Tributen - der "Göttliche" sorgt auch noch seiner "Himmelfahrt" für allerlei Schlagzeilen. "Ich fühle, dass dieser Tag nichts für Ehrungen, nicht zum Feiern ist", sagte Diegos Tochter Dalma zwar, doch zwischen zahlreiche Huldigungen mischen sich, wie schon zu Lebzeiten, auch Anschuldigungen aller Art.

Thema Zum Tode der Fußball-Legende Diego Maradona - Zwischen Genie und Wahnsinn zum Thema Am 20. Oktober 1976 debütierte er mit 15 Jahren für Argentinos Juniors, 1986 wurde er mit Argentinien Weltmeister. Napoli, das er mit zwei Meisterschaften erlöste, huldigte ihm wie einem Heiligen. Auf dem Platz war er ein Genie, viele glaubten an übernatürliche Kräfte, wenn sie ihn spielen sahen. Außerhalb des Platzes erdrückte ihn der Ruhm. Am 25. November 2020 verstarb er mit gerade mal 60 Jahren. Nicht nur die Fußballwelt trauert um eine Legende. Maradonas Tochter vergießt Tränen: Boca Juniors nehmen Abschied

Um das Erbe - nicht das fußballerische - wird gestritten, die juristische Verfolgung seines Arztes ist noch in vollem Gange. Maradona selbst wird zum ersten Todestag von einer ehemaligen Geliebten unter anderem Vergewaltigung vorgeworfen, von anderen Klägern seine Vaterschaft.

Es scheint, was sich die Töchter aus erster Ehe eigentlich wünschen würden, einfach nicht ruhig zu werden um das verstorbene Fußballgenie, dem nach wie vor auch reichlich Tribut gezollt wird. Am 14. Dezember, in Saudi-Arabien, tragen Maradonas ehemalige Vereine FC Barcelona und Boca Juniors ein Gedenkspiel aus, unter anderem Amazon Prime oder Spotify bieten derzeit neue Inhalte zum Leben und Sterben des Weltmeisters von 1986 an.

Angeboten werden Mitte Dezember auch andere Dinge - und zwar ganz persönliche aus dem Leben des Diego Armando. Wer möchte und über entsprechende finanzielle Möglichkeiten verfügt, kann sich Wohnungen, Autos, Trikots, eine Bibel oder einen Wasserkocher ersteigern von einem Unsterblichen, der nur 60 Jahre alt wurde.