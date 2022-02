Ein Jahr mit Titz: FCM reist mit breiter Brust in die Pfalz

Mit zwölf Punkten Vorsprung auf den FCK hat der 1. FC Magdeburg die Reise zum Spitzenspiel in die Pfalz angetreten.

Am Samstag vor genau einem Jahr hat Christian Titz seinen Dienst beim FCM angetreten. Nach anfangs drei Niederlagen ging es steil bergauf. Abschlussplatz elf in der Vorsaison folgte bis dato der Durchmarsch an die Spitze in der aktuellen Spielzeit.

Der FCM führt die Tabelle souverän mit 57 Zählern an, holte im Schnitt 2,28 Punkte und strebt mit dem 50-jährigen Titz den Aufstieg an. Zu dessen einjährigem Dienstjubiläum kommt es zum Showdown beim ernsthaftesten Verfolger Kaiserslautern (45, ein Spiel weniger). Die Schwere der Aufgabe, der FCK kassierte auf dem Betzenberg erst drei Gegentore, ist dem FCM-Coach bewusst: "Es ist kein Geheimnis, dass der FCK gerade zu Hause sehr gut steht, dass sie gut verteidigen und einige Aufgaben auf uns warten. Darauf werden wir uns in Ruhe mit der Mannschaft vorbereiten."

Und auf Terrence Boyd, der nach seinem Wechsel aus Halle dem FCK vorne deutlich mehr physische Präsenz verliehen hat.

Atik: "Wir werden einen super Plan haben"

Doch auch Magdeburg hat seine "Ballermänner", allen voran Topscorer Baris Atik (13 Tore, 13 Assists). Der Ausnahmespieler, der nicht nur die aktuelle Torjägerliste anführt, sondern mit der kicker-Note 2,5 auch notenbester Akteur der 3. Liga ist, meint zum Duell der besten Defensive mit der stärksten Offensive: "Es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Lautern hat einen sehr guten Lauf. Das wird schwierig. Ich denke, wir werden einen super Plan haben und alles dafür tun, um auch dort zu punkten."

Jason Ceka (22), der zuletzt gegen Wiesbaden mit seinem Elfmetertor die Wende zum 3:1-Sieg einleitete - Atik überließ seinem Kumpel großzügig die Ausführung - ist optimistisch und verweist auf die Qualitäten der FCM-Offensive: "Wir verstehen uns alle vorn sehr gut, ob Cissi (Conteh, Anm. d. Red.) spielt, ob ich spiele. Ich glaube, das macht wenig Unterschied. Der eine hat ganz viel Geschwindigkeit, ich bin eher mit dem Ball aktiver. Es ist eigentlich egal, wer von uns spielt." Mit diesem Luxusproblem kann Jubilar Titz gut leben.

Auf dem Betzenberg nicht mit dabei sein können Luca Schuler (Knieprellung) und Korbinian Burger (Rippenprellung).