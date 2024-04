Ein Jahr im Amt: Wird Köllners FCI-Kapitel noch eine Erfolgsstory?

Michael Köllner macht das Jahr voll bei den Schanzern. Es läuft wieder stabiler in Ingolstadt, für ganz oben in der 3. Liga reicht es zumindest in dieser Saison aber wohl nicht.

Am 6. April ist es genau ein Jahr her, dass Michael Köllner beim FC Ingolstadt das Amt als Cheftrainer antrat. In damals unruhigen Gewässern. Der 54-jährige Fußballlehrer, zuvor schon für 1860 München und den 1. FC Nürnberg in Verantwortung, stabilisierte den FCI - gemeinsam mit Sportdirektor Ivica Grlic (48).

Kleiner Kader, großer Umbruch: Köllner grundsätzlich zufrieden

"Die Zeit ist gefühlt wie im Flug vergangen: Der Verein befand sich vor einem Jahr in einer sportlichen Schieflage und es war die dringlichste Aufgabe von Ivo Grlic und mir, den FCI wieder in ruhige Bahnen zu bringen. Das ist uns gelungen", lautet Köllners Zwischenfazit im kicker-Interview. Gleichwohl gebe es Höhen und Tiefen in der aktuellen Spielzeit, doch Köllner kennt Gründe dafür. Kleiner Kader, großer Umbruch auf der Schanz. Grundsätzlich ist der Oberpfälzer zufrieden mit der Entwicklung.

Konkret heißt das derzeit: Der FCI steht als Zehnter im Tabellen-Niemandsland, nachdem nach der Hinrunde noch angesichts Platz vier mehr möglich schien. Die Delle - gleich drei Heimspiele verlor Ingolstadt in 2024 bislang - im neuen Jahr gehöre jedoch "zur Entwicklung dazu", so Köllner.

Entwicklung hin oder her, sportliche Erfolge werden auch gerne genommen. Stichwort Toto-Pokal. Dort treffen die Donaustädter am Dienstag im Halbfinale auswärts auf den Regionalligisten FV Illertissen, verbunden mit unguten Erinnerungen. Sowohl Köllner mit 1860 als auch die Schanzer selbst haben in der jüngeren Vergangenheit Landespokal-Spiele gegen den Außenseiter verloren.

Über Illertissen in den DFB-Pokal

"Im Toto-Pokal wollen wir im Halbfinale unbedingt Illertissen schlagen. Sollte dann Würzburg am Ende der Saison Regionalligameister sein, sind sowieso beide Finalisten für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert", rechnet Köllner vor.

Auch ein Ticket für den DFB-Pokal würde den Oberbayern einen Schuss "frische Energie" bringen, die sich der FCI-Coach insgesamt für die kommende Saison wünscht. Verbunden mit kontinuierlicher Arbeit könnte daraus dann "eine Erfolgsstory werden". Allenfalls punktuelle Verstärkungen sind im Sommer auf der Schanz zu erwarten, so der Oberpfälzer, der darauf verweist, dass "alle Leistungsträger langfristig an Bord" seien.

Ein gutes Fundament liege bereit, insbesondere die jungen Ingolstädter Spieler sollen das Vertrauen bekommen, um den nächsten Schritt zu gehen. Ob der dann zurück in der 2. Liga führt, wird sich zeigen.

