Ein Jahr Dyn: Warum die Streaming-Plattform (nicht nur) die Bundesliga begeistert

Vor der Saison 2023/24 wurde der "Beginn einer neuen Ära" versprochen - die Rede ist vom Start der Streamingplattform Dyn. Nun ist das erste Jahr der Partnerschaft mit der Handball-Bundesliga vorbei. Wie zufrieden sind die Beteiligten?

Bei der ersten Dyn-Übertragung im Rahmen des Super Cup-Spiels zwischen den Rhein Neckar Löwen und dem THW Kiel eröffnete Moderatorin Annett Sattler mit folgenden Worten: "Heute beginnt ein neues Kapitel für den Sport in Deutschland, denn hier und jetzt startet Dyn." Dyn erklärte sie als "das Zuhause für den Handball ab dieser neuen Saison."

Seitdem war fast täglich mindestens ein Spiel auf der Handball-Plattform zu sehen: ob Bundesliga, DHB-Pokal, Super Cup, zweite Bundesliga, European League, Champions League, Frauen-Bundesliga oder sogar die EM. Fast täglich flog der Ball durchs Bild. "Wir starten keine Plattform, wir starten eine Bewegung", sagte Gründer Christian Seifert vor dem Start von Dyn.

"Der Beginn einer neuen Ära"

Wenn es nach der Liga geht, ist das Konzept voll aufgegangen. "Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere Saison. Es war der Beginn einer neuen Ära mit unserem neuen Medienvertrag. Das wurde mit einer überragenden Mediensaison belohnt", zieht HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann gegenüber handball-world ein positives Fazit.

Neben den fast täglichen Spielübertragungen etablierten sich zahlreiche Talk- und Interviewformate, zusätzlich gab es in der laufenden Saison gelegentliche Spieltagsvlogs auf Youtube. Hinzu kam eine starke Social-Media-Präsenz mit Eindrücken rund um den Spieltag und Blicken hinter die Kulissen in Reels und Stories. Damit wurde besonders ein jüngeres Publikum angesprochen - mit Erfolg, wie Bohmann erzählt: "Die Ziele, die wir mit Dyn verfolgt haben, wurden mehr als erfüllt, wir haben mehr Handballanhänger denn je."

Auch den neu aufgestellten Zuschauerrekord begründet er besonders mit dem Start der Streamingplattform. Dyn habe den Handball mit "starker Arbeit auf den digitalen Plattformen und im Social-Media-Bereich" einem jüngeren Publikum zugeführt. Hinzu kommen die Heim-EM im Januar und die internationalen Erfolge deutscher Clubs in Champions League und European League. "All das wurde mit einer starken Mediensaison belohnt", sagt Bohmann. "Die wirtschaftliche Situation fast all unserer Klubs ist überragend."

Umfrage

In einer Umfrage von handball-world zeigen sich auch die Nutzer größtenteils zufrieden. Während knapp 15 Prozent angaben, kein Abo zu haben und gut 8 Prozent unzufrieden ankreuzten, urteilten zum Stand der Veröffentlichtung 29 Prozent mit "geht so" und fast die Hälfte zeigte sich "sehr zufrieden". Die aktuellen Werte werden nach der Stimmabgabe angezeigt.