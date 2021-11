Ein Jahr bis zur WM: Es geht nicht nur um die Lage in Katar

Knapp ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Katar blickt kicker-Chefredakteur Jörg Jakob auf die anhaltende Kritik - und Chancen.

In einem Jahr beginnt die Weltmeisterschaft in Katar. AFP via Getty Images

Am kommenden Sonntag ist es noch genau ein Jahr bis zum Tag des Eröffnungsspiels der WM 2022 in Katar. Über kein Turnier ist in der Geschichte des Fußballs so intensiv und vor allem in Deutschland mit solch großer Abneigung debattiert worden, wie über dieses im Wüstenstaat. In dieser Woche wird es wegen des besonderen Termins eine weitere Welle von Informationen und Meinungen geben.

"Ein Jahr bis Katar" ist das Schwerpunkt-Thema der aktuellen kicker-Montagsausgabe sowie heute und in den kommenden Tagen auf unseren digitalen Kanälen. Der kicker behält die Entwicklung auch in den nächsten Wochen und Monaten mit kritischem und gleichwohl offenem Blick im Auge.

Anders als bei vorangegangenen Turnieren sind zwölf Monate vor dem Anstoß die sportlich-technischen Rahmenbedingungen so gut wie kein Thema. Zumal die unmittelbar Beteiligten, also die Verbände, ihre Trainer, Spieler und Betreuerteams, sich mit einer Winter-WM ganz offensichtlich mittlerweile arrangiert haben. Die Ballbeweger erwarten dem Anlass angemessene Verhältnisse, die ihnen aus Trainingslagern mit ihren Klubs bestens bekannt sind.

Verbesserungen müssen nicht nur in Katar angetrieben werden

Nach wie vor richtet sich der Blick jedoch vorwiegend auf die Menschenrechtslage. Um einen Boykott geht es dabei sinnvoller Weise nicht ernsthaft. Vielmehr muss im Vordergrund stehen, durch die globale Aufmerksamkeit weitere Verbesserungen nicht nur in Katar, sondern in der gesamten Golfregion anzutreiben. Denn das gehört zur Wahrheit: Erst die WM und die Debatte darüber haben der breiten europäischen Öffentlichkeit die Verhältnisse dort ins Bewusstsein gerückt.

Das größte Ereignis im Fußball spielt die zentrale Rolle in der Vision 2030 der Gastgeber, die eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation und Öffnung des Emirats zum Ziel hat. Mit der zweifelhaften WM-Doppelvergabe an Russland (2018) und Katar hat sich eine Partnerschaft zwischen vor allem dem europäischen Profifußball und dem kleinen, schwerreichen Wüstenstaat angebahnt, die insbesondere bei Fans in der westlichen Welt ungebrochenen Argwohn weckt.

Nach dem verblüffenden Zuschlag für Katar galten die erste Fragen, selbst von offiziellen Stellen, nicht nur den hohen Temperaturen im katarischen Sommer, sondern auch einem drohenden Alkoholverbot. Würde den englischen und deutschen Besuchern 2022 Alkohol verboten? Man werde alle Fans willkommen heißen, bitte aber auch um Akzeptanz der einheimischen Kultur, lautete die höflich-diplomatische Antwort 2012.

Die katarische Regierung hat Verbesserungen eingeleitet

Knapp zehn Jahre später hat sich der Horizont erweitert, wurden weitaus bedeutendere Themen als das Bierproblem erfasst. Vor allem die Situation der Arbeitsmigranten auf den WM-Baustellen. Zum anderen, und dieser Blick wird erst jetzt geschärft, die Bedrohung für Menschen unterschiedlichster sexueller Orientierung.

In dieser Woche werden internationale Nicht-Regierungs-Organisationen in Bezug auf die Verhältnisse für die Arbeiter feststellen: Die katarische Regierung hat Reformen und damit Verbesserungen eingeleitet. Der Umsetzung mangelt es im Alltag jedoch noch an Geschwindigkeit und Konsequenz. Dabei schwingt die Sorge mit, die Menschenrechtslage werde sich wieder verschlechtern, kaum dass das Endspiel abgepfiffen ist. Dieser pessimistischen Erwartung steht ein optimistischer Ansatz entgegen: Katar öffnet, wie unabhängige Beobachter berichten, mit der WM das Fenster für einen "Wind of Change" mehr als einen Spalt weit und nimmt damit eine beispielgebende Rolle für die gesamte Region ein.

Fortschritte erfordern Geduld, wenn das auch schmerzhaft sein mag. Dies zu akzeptieren setzt die Bereitschaft zur Annäherung voraus - und weiterhin Wachsamkeit. Diese hat just der bevorstehende World Cup geweckt, während politische und wirtschaftliche Allianzen der westlichen Welt mit Golfstaaten der breiten Öffentlichkeit in der Regel entgehen. Wie milliardenschwer die auch immer sind.

Der Fußball muss hingehen, spielen und gleichzeitig Missstände ansprechen

Der Druck in Sachen Menschenrechte überlagert die komplette Vorberichterstattung. Das ist gut so. Der Dialog muss fortgesetzt werden. Hilfreich wäre es, dabei auf selbstgerecht-europäische Attitüden zu verzichten. Und wenngleich der Fokus auf dem WM-Gastgeber liegt, gilt es, dessen Nachbarn gleichsam in den Blick zu nehmen. So könnte diese WM doch noch einen interkulturellen und humanistischen Wert über Katar und 2022 hinaus erlangen.

Ohne, dass Stars und Bosse sich dazu äußern, am besten differenziert, wird das freilich nicht gelingen. Der internationale Profibetrieb ist mit vielen Disziplinen ein Profiteur des Engagements der so potenten wie ambitionierten arabischen Staaten im Sport. Wenn der Fußball so wichtig ist, wie er sich nimmt, muss er mehr als nur kicken können: Hingehen, spielen und gleichzeitig Missstände ansprechen, das geht.

Das Spiel hat auch in diesem Fall die grundsätzliche Kraft, Menschen unterschiedlichster Herkunft zu verbinden, Verständigung zu schaffen. Keiner hat behauptet, dass das immer nur auf die bequeme Tour geschieht.