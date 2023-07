"Ein idealer Umschaltspieler": Offensiv-Allrounder Sidi Sané neu in Braunschweig

Zweitligist Eintracht Braunschweig hat seine Offensive verstärkt. Mit Sidi Sané (20) stößt ein vielversprechendes Talent aus der Knappen-Schmiede zu den Löwen.

Es ist der wohl bekannteste Name unter den bis dato neun Neuzugängen von Eintracht Braunschweig: Sidi Sané, der kleine Bruder des deutschen Nationalspielers Leroy Sané, wechselt von Schalkes U 23 nach Niedersachsen.

Der 20-Jährige ist ebenso wie sein sieben Jahre älterer Bruder im offensiven Mittelfeld beheimatet und kann dieses ebenso vielseitig ausfüllen. "Sidi ist mit seinem hohen Tempo ein idealer Umschaltspieler, der sowohl über die Außenbahnen als auch durch das Zentrum agieren kann", lässt sich BTSV-Sportchef Peter Vollmann auf der Klubwebsite zitieren.

Sidi ist mit seinem hohen Tempo ein idealer Umschaltspieler, der sowohl über die Außenbahnen als auch durch das Zentrum agieren kann. Braunschweigs Sportchef Peter Vollmann

Sané absolvierte bereits ein Bundesligaspiel

Der Neu-Löwe Sané wurde ab seinem achten Lebensjahr in der Knappen-Schmiede auf Schalke ausgebildet. Für die U 23 von S04 absolvierte er 26 Spiele (sieben Tore) in der Regionalliga West. Hinzu kommen zwei Kurzeinsätze im Jahr 2022 für Braunschweigs Zweitliga-Konkurrenten Schalke, der vergangene Saison noch in der Bundesliga gespielt hatte: Gegen den FC Bayern (0:2) und beim 5:0-Erfolg über den Bremer SV in der ersten Runde des DFB-Pokals wurde Sané jeweils eingewechselt.

Nun also folgt der nächste Schritt beim BTSV. Sané erhält einen Vertrag bis 2025 und die Rückennummer 24. Er selbst sagt: "Es fühlt sich richtig gut an, ein Löwe zu sein. Nach so langer Zeit beim FC Schalke ist das genau der passende Schritt für mich. Ich freue mich sehr auf die Zeit, auf das Team, die Fans und möchte zeigen, was ich kann."

Laut Vollmann kann Sané so einiges. "Er wurde auf Schalke top ausgebildet und wird trotz seines jungen Alters ein Gewinn für unsere Offensive sein. Wir sind überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden und er auch schnell Einsatzzeiten sammeln wird."

Mehr zum Transfer gaben beide Vereine nicht bekannt.