Ein Hürdensprinter für die Eagles: Olympia-Vierter Allen erfüllt sich seinen NFL-Traum

Über die Laufbahn in eine neue Laufbahn: Hürdensprinter Devon Allen hat bei den Philadelphia Eagles einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben. Bei Olympia in Tokio wäre er beinahe auf dem Treppchen gestanden.

Ganze vier Hundertstel Sekunden fehlten Allen im August 2021 für eine Medaille bei den 110 Meter Hürden. Der Viertplatzierte will das aber nicht auf sich sitzen lassen, ehe er in Philadelphia anheuert. Bei den US-Meisterschaften im Juni und der WM in Eugene im Juli will der 27-Jährige noch antreten. Anschließend möchte er zu den Eagles stoßen, um sich auf die im September beginnende NFL-Saison einzustimmen.

Allen hatte zu College-Zeiten als Wide Receiver für das Football-Team University of Oregon gespielt, wurde 2014 von der NFL zum schnellsten College-Spieler Amerikas benannt. Er konzentrierte sich dann aber auf seine Leichtathletik-Karriere, und das mit Erfolg. Bereits 2016 hatte er bei Olympia Rang fünf erreicht, zweimal wurde er US-amerikanischer Meister über die 110 Meter Hürden.

ITK #10: So irre ist der NFL Draft In drei Wochen geht’s rund. Dann, am 28. April, startet in Las Vegas der NFL Draft. Eine Show mit einzigartigem Unterhaltungsfaktor. Kucze und Detti aus der Footballerei sowie Grille vom kicker machen euch in dieser Folge heiß auf die Veranstaltung, die einem Poker-Spiel bzw. einer Lotterie gleicht. Wie ist der Draft überhaupt entstanden? Was ist bislang schon alles passiert? Was waren die größten positiven Überraschungen, die bittersten negativen Erfahrungen und die irrsten Kuriositäten? Wir sprechen darüber. Macht euch unter anderem bereit für Russell Wilson, Julian Edelman, Ryan Leaf, JaMarcus Russell, Mr. Irrelevant und einem Zeit-Fauxpas der Minnesota Vikings. Die nächste Folge von „Icing the kicker” gibt es am 21. April. ITK #9: Das verrückte Quarterback-Karussell in der NFL 24.03.2022 ITK #8: Rodgers, Wilson, Wentz: Die irren Deals in der NFL 10.03.2022 ITK #7: So läuft das NFL-Deutschlandspiel in München 24.02.2022 ITK #6: Rams am Ziel! Alles zum Super Bowl in LA 14.02.2022 weitere Podcasts

"Jetzt oder nie, denn ich will nicht zu alt werden", sagte Allen beim "Pro Day" von Oregon. "Ich möchte nicht 30 oder 31 Jahre alt werden und dann versuchen, in die NFL zu kommen. Ich weiß, dass der Unterschied zwischen den Fähigkeiten auf dem College und in der NFL immer noch da ist, aber ich denke, wenn ich auf dem College auf einem ziemlich guten Niveau gespielt habe, würde ich mich für talentiert genug halten, um in der NFL zu spielen."