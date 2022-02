Ein HSV-Sieg mit Heidenheimer Tugenden

Reicht es für den Hamburger SV im vierten Zweitliga-Jahr zum ersehnten Aufstieg? Trainer Tim Walter bleibt sich bei dieser Frage treu und bei seinem Stil.

Veredelt wurde der dritte Sieg im dritten Spitzenspiel nacheinander durch den Ex-Trainer. Weil Daniel Thioune und Fortuna Düsseldorf am Sonntag Schalke schlugen, bleibt ein hoch eingeschätzter Konkurrent drei Punkte hinter dem HSV und dieser auf Rang 3, da auch Darmstadt in Hannover nicht dreifach punktete. Tim Walter interessiert der Blick auf die Tabellennachbarn bislang jedoch nur am Rande. Hamburgs Trainer betont auch nach dem 2:0 gegen Heidenheim, dass es ihm allein um die Entwicklung seiner Mannschaft geht. Und in dieser attestiert er ihr gewaltige Fortschritte.

Natürlich verhehlt der 46-Jährige nicht, dass der FCH die Seinen am Samstagnachmittag vor erhebliche Probleme gestellt hatte. Imponiert hat ihm, wie seine Profis diese gelöst haben. "Wir haben den Kampf angenommen, haben genauso viel gearbeitet und sind genauso viel gelaufen wie der Gegner." Hinzu kommt: Sie sind auch in jenen Phasen mutig geblieben, da die Heidenheimer mit frühem Attackieren Gefahrenmomente heraufbeschworen haben für den Hamburger Ballbesitzfußball. "Wenn man viel mit dem Ball spielt, kann auch immer was passieren", weiß der Coach, "aber die Jungs sind so überzeugt von sich und mutig, dass sie es durchziehen."

Dieses Mal gar bis zum ersehnten Aufstieg, über den rund um den Volkspark im vierten Zweitliga-Jahr zwar weniger geredet wird, der aber dennoch das Ziel bleibt? Walter tut es bei der Frage nach der Bundesliga-Perspektive seiner Mannschaft gleich und bleibt ebenfalls beharrlich bei seinem Stil. Er zieht die Stirn in Falten und sagt knapp: "Entwicklung hört nie auf." Immerhin aber streicht er heraus: "Diese drei Punkte gegen Heidenheim helfen uns auf dem Weg unserer Entwicklung und bringen uns enorm nach vorn." Weil sie eben auch mit Tugenden eingefahren wurden, für die eigentlich der im Unterhaus sehr geachtete Gegner von der Ostalb steht.