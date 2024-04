Ein Home Run, zwei Doubles: Ohtani läuft heiß - und feiert eine Premiere

Dodgers gewinnen in Minnesota 09.04.2024

2:01Dritter Home Run in den vergangenen fünf Spielen: Shohei Ohtani hat sich bei den Los Angeles Dodgers offenbar gut eingelebt - und kommt zum ersten Mal in seiner Karriere auf mindestens zwei Hits in fünf aufeinanderfolgenden Spielen. Der Titelfavorit aus der Stadt der Engel holte dank des 4:2 bei den Minnesota Twins den neunten Saisonsieg im 13. Spiel.