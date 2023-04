Ein Hoffnungsschimmer für Nsoki

Der Franzose hat sich nach schwerem Start das Vertrauen des neuen Trainers erarbeitet.

Klingt paradox. Ausgerechnet nach seinem ersten Bundesligator für Hoffenheim brach die bislang schwierigste Phase an für Stanley Nsoki in seinem neuen Verein. Es trug sich zu am 20. Spieltag, an dem der gerade erst installierte Pellegrino Matarazzo sein Debüt gab als TSG-Trainer, nachdem Vorgänger André Breitenreiter nach einem 2:5 in Bochum geschasst worden war. Sogar mit seinem schwächeren rechten Fuß hatte Nsoki den Ball aus kurzer Distanz im Nachschuss versenkt, viel zu Jubeln gab es allerdings nicht. Das 1:3 gegen Leverkusen war nur noch Ergebniskosmetik, die Misere ging auch unter Matarazzo weiter.

Und für Nsoki erst richtig los. In den folgenden fünf Partien spielte der 24-Jährige überhaupt keine Rolle mehr. In Augsburg (0:1) saß er immerhin noch auf der Bank und fehlte danach vier Partien gänzlich. Neben hartnäckigen Hüftproblemen hatte der im Sommer für stattliche zwölf Millionen Euro vom belgischen Meister FC Brügge verpflichtete Innenverteidiger vor allem auch mit taktischen Defiziten zu kämpfen, die den Start unter Matarazzo erschwerten. Anfang April tauchte Nsoki beim 2:1-Sieg in Bremen erstmals wieder auf der Bildfläche auf und durfte in der Schlussphase helfen, den Dreier zu sichern.

Am Samstag nun durfte der Linksfüßer beim 1:1 beim FC Bayern München sogar die letzte halbe Stunde ran. Matarazzo hatte nach einer guten Stunde den diesmal weder verletzten oder verwarnten Ozan Kabak vom Feld geholt, Kevin Akpoguma auf dessen rechte Position geschoben und Nsoki auf die angestammte linke Seite der Dreierreihe beordert. Diesmal aus spieltaktischen Gründen. "Ozan hatte Probleme, Lösungen zu finden", hatte der 45-Jährige erkannt und deshalb das eigene Ballbesitzspiel mit Nsoki aufgewertet. "Stan hatte sehr gut trainiert und verfügt über ein sehr gutes Aufbauspiel", erläuterte Matarazzo die Maßnahme, um "in einer Phase, in der wir ein Tor brauchten, mehr Kontrolle zu finden, das Spiel nach vorne zu tragen".

"Es war keine Entscheidung gegen Ozan, aber für Stan"

Das gelang in der Tat. Mit sicherem Passspiel und gutem Auge sorgte auch Nsoki dafür, dass sich die TSG immer häufiger in der gegnerischen Hälfte festsetzen und zehn Minuten später zum Ausgleich kommen konnte. Gerade Nsokis präzise Diagonalbälle auf Pavel Kaderabek zeigten Wirkung. "Er hat auch eine gute Leistung gezeigt, die beste seit ich da bin", lobte prompt Matarazzo, "ich freue mich für ihn, es war keine Entscheidung gegen Ozan, aber für Stan."

Nsoki muss bei allem Talent an seiner Zuverlässigkeit feilen

Ein Lichtblick und Hoffnungsschimmer für Nsoki auf bessere und stabilere Zeiten im Dress der TSG. Denn dass der bei Paris St. Germain ausgebildete Abwehrrecke enormes Potenzial in sich trägt, ist unbestritten. Allerdings hat er sich in Hoffenheim auch einen Rucksack mit Fehlleistungen aufgeladen, mit denen er an sich gute Leistungen zunichtemachte. Mit unüberlegten, überhasteten Aktionen oder Stellungsfehlern, die nicht selten umgehend bestraft wurden. Zu gewagte Pässe ins Zentrum im Aufbau etwa, überflüssige Grätschen zuweilen gar im eigenen Strafraum, verspätetes Heraustreten oder eben Fallen aus oder mit der letzten Linie - Nsoki muss bei allem Talent an seiner Zuverlässigkeit feilen, will er nicht ebenso scheitern wie etwa sein Vorgänger Kasim Adams, der solcherlei Unachtsamkeiten nie abzustellen vermochte.

Gelingt ihm das unter Matarazzo, könnte Hoffenheim noch viel Freude haben an dem bis 2027 unter Vertrag stehenden Innenverteidiger. Diese halbe Stunde, in der auch Nsoki Münchens Schlussoffensive standhielt, könnte ein Anfang gewesen sein.

