"Ein hochveranlagter Spieler": Wattenscheid verpflichtet Semih Köse

Nächster Neuzugang für die SG Wattenscheid 09: Wie der Verein in einer Pressemitteilung verkündete, hat man mit Semih Köse einen talentierten Rechtsverteidiger an die Lohrheidestraße lotsen können.

Um im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen eventuell noch ein paar Prozentpunkte zulegen zu können, hat die SG Wattenscheid 09 ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nachdem man erst kürzlich mit Mike Osenberg einen jungen Stürmer an die Lohrheidestraße lotsen konnte, hat nun auch die Abwehrreihe Zuwachs bekommen. Rechtsverteidiger Semih Köse wechselt mit sofortiger Wirkung vom 1. FC Bocholt zum Ex-Bundesligisten.

Rückkehr in die Heimat

Für Köse gleicht der Wechsel von Bocholt nach Wattenscheid einer Rückkehr in die Heimat. Bis heute lebt der 19-Jährige, rund 15 Minuten von seiner neuen Wirkungsstätte entfernt, in seiner Geburtsstadt Essen. Bis zur U 16 durchlief Köse dort auch die Jugendmannschaften von Rot-Weiß Essen, wechselte später zunächst in die U 17 von Fortuna Düsseldorf und im Anschluss in die U 19 von Rot-Weiß Oberhausen. Seit dieser Saison war Köse beim Aufstiegsaspiranten der Oberliga Niederrhein aktiv, konnte dort allerdings kaum Fuß fassen und kam nur zweimal in der Liga zum Einsatz. In der Heimat soll nun der nächste Entwicklungsschritt vollzogen werden. "Die SG Wattenscheid 09 ist ein echter Traditionsverein mit einem sehr schönen Stadion und - für die Oberliga - tollem Zuschauerzuspruch. Die Nähe zur Heimat ist echt praktisch und ich hoffe, mich bei der SG Wattenscheid 09 weiterentwickeln zu können", so Köse.

Allerdings dürfte der Konkurrenzkampf auch bei seinem neuen Arbeitgeber nicht weniger hart werden als in Bocholt. Die SG Wattenscheid 09 rangiert in der Oberliga Westfalen derzeit auf dem dritten Tabellenrang und hat im Aufstiegsrennen noch alle Möglichkeiten. Etwas Rückenwind bekommt Köse aber bereits vom Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo: "Semih ist ein junger, hochveranlagter, entwicklungsfähiger und sehr gut ausgebildeter Spieler. Er entspricht unserem Anforderungsprofil für einen Rechtsverteidiger. Wir freuen uns daher sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat", erklärt der Vereinsverantwortliche.