Ein historisch leichter Turnierweg: Boulters Titel ohne die Top 130

Die Britin Katie Boulter hat das Finale des WTA-Turniers in Nottingham gewonnen. Wie dieser Turniersieg zustandekam, hat allerdings historische Züge.

Ihr wird der kuriose Turnierweg egal sein: Katie Boulter. IMAGO/Action Plus

Im Finale von Nottingham schlug Katie Boulter ihre Landsfrau Jodie Burrage mit 6:3, 6:3. Damit schaffte die 26-Jährige etwas, das seit 2002 nur eine Frau vollbracht hatte: Sie holte einen WTA-Titel, ohne dabei eine einzige Gegnerin aus dem Weg zu räumen, die in der Weltrangliste unter den Top 130 (!) platziert ist.

Boulters Kontrahentinnen in Nottingham waren auf den Plätzen 420, 157, 143 und 195 gerankt. Finalistin Burrage liegt auf dem 131. Platz, Boulter selbst übrigens auf dem 126.

Acht Top-40-Spielerinnen stolperten

Einzige Vorgängerin war Amanda Anisimova, die 2019 in Bogota siegte und dafür maximal die Nummer 138 der Welt aus dem Weg räumen musste. In diesem Jahr gelang der Deutsche Tatjana Maria etwas Ähnliches, als sie - wieder in Bogota - triumphierte. Damals war keine von Marias Gegnerinnen besser als Platz 116 notiert.

Dass Boulter ihren Titel - den ersten auf der WTA-Tour - geschenkt bekommen hätte, lässt sich allerdings nicht sagen. Das Turnier in Nottingham hatte zunächst acht Top-40-Spielerinnen im Feld zu bieten: unter anderem Maria Sakkari (8.) und French-Open-Halbfinalistin Beatriz Haddad Maia (10.). Doch weil sie allesamt über kleinere Namen stolperten, ergab sich dieser kuriose Verlauf.