"Ein Hinweis, kein Denkzettel": Ngankam muss jetzt liefern

Gespielt hat Jessic Ngankam an diesem Wochenende nicht. Trotzdem war der Frankfurter Stürmer vor dem Spiel gegen den BVB, danach und auch an diesem Montag ein vieldiskutiertes Thema.

Vergangenen Donnerstag bekam Jessic Ngankam die ideale Gelegenheit auf dem Silbertablett serviert. Die spielfreudige Eintracht hatte gerade das 4:0 gegen Helsinki erzielt, als der Stürmer nach etwas weniger als einer Stunde reinkam. Doch es folgte ein Bruch im Offensivspiel. Ngankam konnte nicht ansatzweise an die Leistung von Torschütze Omar Marmoush anknüpfen, für Paxten Aaronson galt das gleiche im Vergleich zu Fares Chaibi.

Den Willen, es hier in diesem Moment allen zu zeigen, vernahm man bei Ngankam überhaupt nicht. Schon zuvor beim 2:0 gegen Heidenheim gab Ngankam keine gute Figur ab. "Wir wissen, dass er es besser kann, und verlangen von ihm, dass er es besser macht", sagte Trainer Dino Toppmöller schon vor dem Spiel gegen den BVB.

Toppmöller relativiert

Die starke Leistung der Frankfurter beim furiosen 3:3 gegen Dortmund verfolgte der Ex-Herthaner aus der Ferne. Im Kader stand er nicht. Toppmöller setzte lieber gar keinen gelernten Stürmer auf die Bank. "Ein Denkzettel ist mir da übertrieben, wir wollten ihm einfach mal einen Hinweis geben", stellte der Trainer nach der Partie klar.

"Jessic ist ein Top-Junge, der sich bemüht, der Gas gibt. Er war jetzt den letzten zwei Spielen etwas unglücklich, das habe ich ihm in einem Gespräch auch gesagt. Für mich ist wichtig, dass wir ihm die Unterstützung geben, die er braucht. Wir hatten das Gefühl, ihn heute mal wegzulassen, um den Druck zu nehmen. Aber auch mit dem Hinweis, dass er weiß: Ich muss einen Tick mehr machen."

Eine gemeinsame Erfolgsgeschichte schreiben Ngankam und die Eintracht noch nicht. Lange war der 23-Jährige vom Fitnesszustand weit davon entfernt, eine echte Hilfe sein zu können. Die Nichtberücksichtigung am Wochenende will Toppmöller aber nicht zu hoch hängen. Am Mittwoch im Pokalspiel bei Viktoria Köln (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) könne er schon wieder in der Startelf stehen, kündigte er am Sonntagabend an. An diesem Montag ordnete der Trainer das ein: "Nachdem Jessic aufgrund meiner Aussage auch öffentlich kritisiert worden ist, wollte ich das ein Stückweit relativieren. Die Maßnahme war auch ein Hinweis, ihn ein bisschen zu kitzeln, wie es bei Junior der Fall war."

Bei Dina Ebimbe geht es auf - zunächst

Den angesprochenen Eric Junior Dina Ebimbe fand sich unlängst bei der Partie gegen Heidenheim auf der Tribüne wieder. "Ich war mit ihm und seinen Leistungen in den letzten zwei Spielen nicht einverstanden, was das Invest betrifft", monierte Toppmöller damals ganz ähnlich. Die Maßnahme ging zunächst auf. In der Conference League gegen Helsinki war Torschütze Dina Ebimbe einer der besten Frankfurter. Nachhaltig ist die Leistungssteigerung aber noch nicht.

Denn gegen den BVB leistete sich der Franzose nach seiner Einwechselung einen fahrigen Auftritt. "Ich fand ihn in der ein oder anderen Situation unglücklich, auch in der Entscheidungsfindung, wann er den Pass spielt. Für seine Entwicklung muss er aus diesen Situationen lernen und versuchen, einen Tick ruhiger zu werden", sagte Toppmöller und kündigte für den Dienstag ein Gespräch mit dem Franzosen an.

Die Spieler sollten Toppmöller dankbar sein

Auf eine ähnlich positive erste Reaktion hofft das Trainerteam jetzt auch bei Ngankam. Abzusehen war die an diesem Montag nach dem Spielersatztraining noch nicht: "Bei Jessic haben wir noch keine richtige Grundlage, weil es nur dieses eine Training war. Wir müssen schauen auf seine Reaktion."

Einmal mehr zeigt Toppmöller bei Personalentscheidungen klare Kante und beweist, dass er keine unangenehmen Entscheidungen scheut. Der bisherige Weg gibt ihm Recht. Ganz nebenbei: Ist der erste Ärger bei den betroffenen Spielern verflogen, dürften auch diese ihm dankbar sein. Denn jeder bei der Eintracht weiß, woran er ist.