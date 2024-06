Ein Hesse für den SVWW: Flotho kommt ablösefrei aus Paderborn

Der SV Wehen Wiesbaden hat einen neuen Stürmer. Moritz Flotho kommt vom SC Paderborn zum Drittligisten.

Die Verpflichtung von Moritz Flotho gab der SVWW am Dienstagnachmittag bekannt. Für den gebürtigen Hessen ist der Wechsel in die Landeshauptstadt "etwas Besonderes", wie er erklärt. "Ich bin Hesse und habe schon in der Jugend oft gegen den SVWW gespielt."

Der wuchtige 1,92 Meter große Stürmer hat sich in der vergangenen Spielzeit mit acht Toren und sieben Vorlagen in 28 Regionalliga-Spielen, die er im Trikot der zweiten Mannschaft des SC Paderborn absolviert hat, für Höheres empfohlen. Künftig geht der 22-Jährige in der 3. Liga auf Torejagd. "Ich empfinde eine große Vorfreude auf die neue Liga und möchte an meine Leistungen aus der letzten Saison anknüpfen, mich dabei weiter steigern und viele Siege mit dem Team feiern", sagt der neue SVWW-Profi, der auch einmal für den SCP in der 2. Bundesliga auflief - und perspektivisch als Aufrücker vom Regionalliga- ins Zweitliga-Team galt.

Stöver sieht eine "enorme Entwicklung"

Flotho begann mit dem Fußballspielen in seiner Heimatstadt Kassel, für die KSV Hessen lief er erstmals in der Regionalliga Südwest auf. 2022 wechselte er zum FC Schalke 04 und kam auf 20 Viertliga-Einsätze (ein Tor, eine Vorlage), ehe er nach Paderborn weiterzog. "Moritz hat speziell in der letzten Saison eine enorme Entwicklung gemacht. Er verkörpert viele Dinge, die man für das Spiel in vorderster Reihe als Stürmer braucht", sagt Wiesbadens Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver über den ablösefreien Neuzugang. "Wir freuen uns, dass wir Moritz für uns gewinnen konnten."