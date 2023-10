"Ein guter Test für unsere Innenverteidigung": Berhalter lobt Füllkrug

Am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) haben die USA in Hartford die deutsche Nationalmannschaft zu Gast. Coach Gregg Berhalter ist vor allem ein Offensivmann der DFB-Auswahl ins Auge gestochen.

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich aktuell auf US-Tour und trifft im ersten von zwei Freundschaftsspielen nun auf die USA. Es ist zugleich das erste Spiel unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, der die Nachfolge von Hansi Flick angetreten hat und die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land betreuen soll. So ganz genau, wie die DFB-Elf an den Start gehen wird, weiß man also nicht.

US-Coach Gregg Berhalter warnte auf der Pressekonferenz am Freitag vor allem vor der Offensive der deutschen Mannschaft, die natürlich mit zum Beispiel Jamal Musiala, Florian Wirtz oder Leroy Sané reichlich Qualität hat. "Wir haben einen Plan, wie wir das verteidigen wollen", sagte der frühere Bundesliga-Profi.

Als er über die Offensive des Weltmeisters von 2014 sprach, hat es ihm insbesondere ein Spieler angetan: Niclas Füllkrug. Der Bundesliga-Torschützenkönig wurde Ende letzten Jahres zum Nationalspieler und wusste im Kreise des DFB-Teams auf Anhieb zu überzeugen. Als einer der wenigen konnte er die WM in Katar für sich nutzen und Eigenwerbung betreiben. In neun Länderspielen traf der Stürmer, der Ende August von Bremen nach Dortmund gewechselt war, schon siebenmal.

Er hat "ein interessantes Profil", sagte der 50-jährige Berhalter und fügte an. "Das wird ein guter Test für unsere Innenverteidigung." Der Coach erinnerte daran, dass Deutschland "immer gute Stürmer" gehabt habe. Der 30 Jahre alte Füllkrug habe durch seinen Wechsel zum BVB den nächsten Schritt gemacht. "Ein Aufstieg", findet Berhalter. "Und er trifft weiter." Wenn es nach dem Coach geht aber bestenfalls nicht am Samstag...