"Ein großes Signal an die Liga": Meppen kann Schepp fest an sich binden

Der SV Meppen bringt sich für die kommende Saison in Position: Christopher Schepp, in der vergangenen Saison noch Leihspieler der Arminia Bielefeld, wechselt nun fest zu den Blau-Weißen.

Der SV Meppen kann auch in der kommenden Saison auf sein erfolgreiches Angriffs-Duo bauen: Nachdem der ehemalige Zweitligist im Mai bereits den umworbenen Marek Janssen weiter an sich binden konnte, bleibt nun auch Sturmpartner Christopher Schepp. Der 24-Jährige, der in der abgelaufenen Spielzeit von Arminia Bielefeld ausgeliehen war, konnte nun vom Drittligisten losgeeist werden.

Schepp sei "ein Top-Stürmer", schwärmt der Sportliche Leiter David Vrzogic, "wir sind immer im Gespräch geblieben. Wir haben ihm signalisiert, dass wir gern unseren Weg gemeinsam mit ihm fortsetzen würden." Der 1,92 Meter lange Angreifer, der im vergangenen August zum SVM gestoßen war, absolvierte in Folge 34 von 35 möglichen Pflichtspielen. "Er hat seinen Anteil an der erfolgreichen Saison 2023/24", so Vrzogic; Meppen beendete die abgelaufenen Spielzeit der Regionalliga Nord auf Rang 2.

"Das ist ein großes Signal an die Liga", freut sich auch Adrian Alipour. Schepp sei für die Regionalliga ein absoluter Unterschiedsspieler, betont der Trainer: "Ich bin froh, dass wir ihn in unseren Reihen haben und nicht gegen ihn spielen müssen."

"Eigentlich war er nie richtig weg"

18-mal traf der großgewachsene Angreifer in der Saison 2023/24, legte neun Treffer auf. Zusammen mit Marek Janssen (20 Saisontore, acht Vorlagen) sei Schepp an fast 60 Toren beteiligt. "Ein absoluter Top-Wert. Wenn sie nicht selbst treffen, legen sie vor." In der ersten Vorbereitungswoche habe er schon gemerkt, dass der Stürmer fehle, doch "eigentlich war er nie richtig weg".

"David Vrzogic und Adrian Alipour haben sich sehr um mich bemüht", sagt Schepp selbst, der sich auf das weitere Zusammenspiel mit Marek Janssen freut: "Das hat super geklappt. Ich bin überzeugt, dass es in der neuen Saison so gut weiterläuft." Zudem freue er sich auf die Fans und das Stadion. "Es hat Spaß gemacht, gemeinsam die Siege zu feiern."