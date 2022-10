"Ein großer Tag": Ungeschlagene Adler weiter im Höhenflug

Benfica Lissabon und Trainer Roger Schmidt: Diese Beziehung harmoniert bislang wunderbar. Auch große Klubs wie PSG und nun erneut Juventus Turin mussten dies schon erfahren.

"Fabelhaft". Dieses Wort prägt am Mittwoch den Titel der portugiesischen Zeitung "A Bola". Das Adjektiv passt hinsichtlich der Leistung Benfica Lissabons gegen Juventus Turin beim 4:3 wie die Faust aufs Auge. Darüber hinaus beschreibt es die Saison des Teams unter dem neuen Coach Roger Schmidt.

Lediglich dreimal gewann Benfica nicht

Dass der deutsche Trainer selbst davon nichts wissen will, spricht für seine Bescheidenheit. Einen gewissen Anteil am Höhenflug der Adler aus Lissabon hat der 55-Jährige aber sehr wohl, seine Zahlen bei Benfica sprechen Bände. Der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse ist bei weitem nicht alles, was Schmidt bis dato erreicht hat: In all seinen 20 Partien mit Benfica verlor er nie, in der Liga steht ein Remis neun Siegen gegenüber. Nach dem 1:0 bei Double-Sieger FC Porto wurde die Tabellenführung gefestigt.

Gefestigt kommt wenig überraschend auch das Team daher. Schmidt, der im Sommer von der PSV Eindhoven kam, wisse es "es enorm zu schätzen, was die Spieler leisten, was die Fans leisten". Das Wie bei den Akteuren überzeugt den ehemaligen Leverkusen-Coach.

Das war das beste Spiel, seit ich hier bin. Wir haben mit und ohne Ball fantastisch gespielt. Roger Schmidt

Dabei muss Schmidt ohne dem im Sommer zu Liverpool abgewanderten Top-Stürmer Darwin auskommen, Julian Draxler fehlt derzeit verletzt. Andere Attribute bei Spielern wie den gegen Juve überragenden Offensivmännern Rafa und Joao Mario überzeugen. Schmidt sprach explizit die "hohe Qualität, Mentalität und guten Teamgeist" an.

Ein neuer Vereinsrekord in der Königsklasse winkt

"Ohne all das wäre es unmöglich, die ganze Zeit so gut zu spielen", zitiert ihn die UEFA. Und auch wenn nicht alles perfekt ist bei Benfica, sonst wäre es bei der dominanten Vorstellung gegen Juventus Turin samt 4:1-Führung nicht am Ende fast noch brenzlig geworden, meinte Schmidt: "Das war das beste Spiel, seit ich hier bin. Wir haben mit und ohne Ball fantastisch gespielt."

Champions League, Gruppe H Der letzte Spieltag

In Gruppe H kämpfen die Adler daher noch um den Gruppensieg, auch dem Star-Ensemble von PSG gelangen gegen Lissabon nur zwei Remis. Sollte Benfica im letzten Gruppenspiel gegen Außenseiter Maccabi Haifa mindestens einen Zähler einfahren, stünde ein neuer Punkterekord des portugiesischen Klubs in der Königsklasse fest.

Schmidt wusste auch daher, dass der Sieg gegen die nun ausgeschiedenen Bianconeri "ein großer Tag" in der Geschichte Benficas war. "Diese Momente zu erleben, im fünften Champions-League-Spiel zu Hause die Qualifikation für das Achtelfinale perfekt zu machen, das ist etwas ganz Besonderes." Anders gesagt: fabelhaft.