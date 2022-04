"Ein großer Name des deutschen Fußballs mit unglaublichen Fans"

West Ham United und Eintracht Frankfurt streiten um einen der beiden Finalplätze in der Europa League. David Moyes, Coach der Hammers, hat Respekt vor den Hessen.

46 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Eintracht und West Ham im Pokal der Pokalsieger die Klingen kreuzten. Das Hinspiel hatten die Frankfurter trotz 0:1-Rückstand mit 2:1 gewonnen. Im Rückspiel allerdings unterlag die SGE mit 1:3. "Ich denke, dass es etwas sehr Spezielles ist, dass zwei Teams, die eine Geschichte verbindet, wieder aufeinandertreffen", sagte West-Ham-Coach Moyes, der einige Spieler von damals kennt, auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Frankfurt und die Eintracht waren ihm aber auch so schon ein Begriff. "Das ist ein großer Name im deutschen Fußball mit unglaublichen Fans", so Moyes: "Ich war schon bei einigen Spielen in Frankfurt, bei denen sie immer großartig unterstützt wurden."

West Ham müsse sich diesbezüglich allerdings nicht verstecken. "Wir haben auch ein wirklich großes Stadion und ein fantastisches Publikum. Ich hoffe, dass wir das zeigen können", stachelte Moyes die Anhänger der Hammers vor dem Hinspiel im Europa-League-Halbfinale am heutigen Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) indirekt an.

Spätestens nach dem Viertelfinale gegen Barcelona ist der Respekt vor dem Bundesliganeunten groß. "Barcelona über zwei Spiele hinweg zu schlagen, war eine unglaubliche Leistung. Das zeigt, welche Qualitäten die Frankfurt haben", sagte Moyes, um anzufügen: "Ich sehe einige Parallelen zu meiner Mannschaft, das wird ein interessantes Spiel."