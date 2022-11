"Ein großartiger Moment": Messi und die letzte Chance

Für Lionel Messi (35) wird es die letzte Weltmeisterschaft sein. Der Argentinier ist "sehr aufgeregt" vor dem Turnier und hat bei seiner Mannschaft ein richtig gutes Gefühl.

Er war am Montag einer der ersten Spieler auf dem Trainingsplatz: Lionel Messi. Er scherzte, lachte, präsentierte sich in seinen goldenen Schuhen absolut bereit für den WM-Auftakt Argentiniens am Dienstag (11 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Saudi-Arabien. "Ich bin sehr aufgeregt", gab der Ausnahmespiele zu und gab brav zu Protokoll: "Wer werden versuchen das beste Spiel zu machen, um drei Punkte zu holen."

Die Argentinier sind am Dienstag der haushohe Favorit, für Messi & Co. ist die Partie gegen Außenseiter Saudi-Arabien gleich mal die Chance, mit reichlich Toren ins Turnier zu starten. "Ich fühle mich körperlich sehr gut. Ich denke, ich komme in einem großartigen Moment hier an, sowohl persönlich als auch körperlich. Ich habe kein Problem", so der Angreifer über seine Form. Die leichten Wadenprobleme vom Vortag sind also kein Grund zur Sorge.

Ihren besten Spieler in Topform braucht Argentinien auch, um den dritten WM-Titel anzupeilen. Für den 35-jährigen Messi, einen der besten Spieler aller Zeiten, die letzte Chance auf die größte Trophäe im Fußball. "Das ist sicher meine letzte WM. Die letzte Chance, das zu bekommen, was wir alle wollen", so der Mann, der nach 2006, 2010, 2014 und 2018 seine fünfte Weltmeisterschaft spielen wird.

Reichlich Qualität in der Offensive

Die Albiceleste gehört in Sachen Titel zu den ganz heißen Anwärtern. Speziell in der Offensive ist Argentinien mit Messi, Julian Alvarez, Angel di Maria, Lautaro Martinez, Angel Correa und Paulo Dybala herausragend besetzt. Allgemein hat der Superstar des Teams bei der Zusammenstellung der Mannschaft ein gutes Gefühl. "Dieses Team erinnert mich an 2014, eine sehr geschlossene Gruppe, der klar war, was sie auf dem Platz tat", so Messi.

2014 ging es bis ins Endspiel, wo die Argentinier knapp gegen Deutschland verloren.