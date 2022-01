"Ein großartiger Klub": Van de Beek nach Everton verliehen

Bei Manchester United kam er nicht zum Zug, nun versucht es Donny van de Beek beim FC Everton. Der Mittelfeldmann unterschreibt leihweise bis Ende der Saison.

"Ich bin sehr glücklich und kann kaum abwarten, dem Team zu helfen", sagte van de Beek nach seiner Ankunft gegenüber "EvertonTV". "Es ist ein großartiger Klub und hier spielen großartige Spieler. Ich bin hierhergekommen, um zu helfen, dass wir in der Tabelle nach oben klettern können." Everton befindet sich aktuell nur auf dem 16. Platz.

Ich hatte ein sehr gutes Treffen mit dem neuen Trainer. Wir haben dieselben Ideen vom Fußball und er hatte großen Einfluss auf meine Entscheidung. Donny van de Beek

Auch der neue Everton-Coach Frank Lampard hat seinen Anteil daran gehabt, dass der Niederländer nun für die Toffees aufläuft. "Ich hatte ein sehr gutes Treffen mit dem neuen Trainer. Wir haben dieselben Ideen vom Fußball und er hatte großen Einfluss auf meine Entscheidung", gab van de Beek zu.

Bei ManUnited kam van de Beek kaum noch zum Zug

Im Sommer 2020 wechselte van de Beek für 40 Millionen Euro Sockelablöse zu Manchester United. Durch gewisse Prämien kann die Summe noch auf 45 Millionen Euro ansteigen. Insgesamt absolvierte der 24-Jährige seitdem in allen Wettbewerben 50 Spiele für die Red Devils, dabei gelangen ihm zwei Treffer. Bei ManUnited kommt er aktuell nicht über die Reservistenrolle hinaus, in der Liga kam er nur achtmal zum Einsatz, immer als Joker und nur einmal mehr als zehn Minuten.

Spielpraxis, aber keine Kaufoption für Everton

In Everton hofft der Mittelfeldspieler aus den Niederlanden nun auf mehr Spielzeit, um sich dann ab Sommer wieder bei Manchester United beweisen zu können. Eine Kaufoption gestatte Englands Rekordmeister den Toffees nicht.

Am Samstag im Pokal gegen Brentford kommt er noch nicht zum Einsatz, in der Liga am Dienstag bei Evertons Gastspiel in Newcastle wäre er dann einsatzbereit.