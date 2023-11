"Ein Glücksfall": FCK verpflichtet vertragslosen Almamy Toure

Almamy Toure stand bis zum Sommer bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Zuletzt war er auf der Suche nach einem neuen Verein und ist sich jetzt mit dem 1. FC Kaiserslautern einig geworden.

"Es ist natürlich ein Glücksfall, wenn sich ein Spieler wie Almamy Toure mit uns beschäftigt und dann auch noch die gleichen Ambitionen hat. Für ihn war die sportliche Herausforderung und die Plattform, die sich ihm bietet, viel wichtiger als der monetäre Aspekt, sonst wären wir auch nicht zusammengekommen", erklärte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Toures Vertrag war nach vier Jahren bei Eintracht Frankfurt ausgelaufen und wurde im Sommer nicht verlängert. Wie lange sein Arbeitspapier beim Zweitligisten läuft, gab der FCK nicht bekannt. 2019 war der 27-Jährige von der AS Monaco an den Main gewechselt und kam dort in 81 Spielen für die SGE zum Einsatz.

"Mit seiner Erfahrung und individuellen Qualität kann er den Konkurrenzkampf im Kader und in der Tiefe nochmal verstärken. Wir sind überzeugt, dass er sich gut in die bestehende Mannschaft einfügen und uns weiterhelfen wird", gibt sich Hengen zuversichtlich, dass der Abwehrspieler die Pfälzer verstärken wird.

Toure: "Schnellstmöglich zur alten Stärke zurückfinden"

"Ich bin froh, hier zu sein und dass es mir ein Traditionsverein wie der 1. FC Kaiserslautern ermöglicht, wieder zurück im deutschen Profifußball zu sein. Es ist eine top Adresse, bei der ich hoffe, schnellstmöglich zu meiner alten Stärke zurückzufinden", wird Toure in einer Vereinsmitteilung zitiert. Allerdings hatte der Innenverteidiger in der vergangenen Saison auch verletzungsbedingt nur wenig Spielpraxis und kam bei der Eintracht nur noch in sieben Ligaspielen zum Einsatz.