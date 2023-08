"Ein Gewinn für uns": Riesen wird Adlerträgerin

Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste von Nadine Riesen gesichert. Die Schweizer Außenverteidigerin kommt vom FC Zürich und - trotz ihrer 23 Jahre - bereits mit reichlich internationaler Erfahrung an den Main.

Bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland half sie der Schweizer Nati durch starke Defensivleistungen bis ins Achtelfinale, nun will sie auch persönlich den nächsten Schritt machen: Nadine Riesen verlässt die heimatliche Schweizer Liga nach acht Jahren und schließt sich Bundesligist Eintracht Frankfurt an. Beim Tabellendritten der Vorsaison unterzeichnet sie ein Arbeitspapier bis 2026.

Frankfurts Cheftrainer und Sportlicher Leiter Niko Arnautis freute sich sehr, den Riesen-Deal endlich unter Dach und Fach gebracht zu haben, nachdem man die 23-Jährige schon sehr lange beobachtet habe: "Nadine bringt sehr viel Potenzial mit, ist eine physisch sehr starke Verteidigerin, die auf beiden Außenpositionen zum Einsatz kommen kann, gleichzeitig auch eine ehrgeizige Spielerin und Teamplayerin ist. Wir wollen mit ihr hier gemeinsam den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen."

Der Teamgeist bei Frankfurt sei "auch von außen spürbar"

Bereits im Alter von 15 Jahren debütierte Riesen für den FC St. Gallen in der höchsten nationalen Spielklasse. Nach einer Station bei den BSC Young Boys Bern schloss sie sich 2021 dem FC Zürich an, mit dem sie in 66 Pflichtspielen (9 Tore, 10 Vorlagen) zweimal die Meisterschaft und einmal den Pokal gewinnen konnte. Neben ihrer nationalen Erfahrung aus acht Jahren Profifußball bringe sie trotz ihres jungen Alters zudem auch schon beachtliche internationale Erfahrung durch Einsätze in der Champions League und in 13 Länderspielen mit.

Aufgrund ihrer starken Leistungen auf Vereinsebene wurde sie von Inka Grings im Juli für die WM nominiert - ebenso wie Geraldine Reuteler, die seit 2018 in Frankfurt spielt. "Ich habe bereits während der WM mit ihr darüber gesprochen, was mich hier in Frankfurt erwartet", verriet Riesen bei ihrer Vorstellung auf der Vereinswebsite.

"Die Eintracht ist sehr familiär, offen und herzlich. Fußballerisch hat jede im Kader eine sehr hohe Qualität. Ich selbst bin eine sehr teambegeisterte Person, umso größer ist die Freude, in einer Mannschaft spielen zu dürfen, in der der Teamgeist auch von außen spürbar ist." Sie könne es kaum erwarten, endlich das Eintracht-Trikot zu tragen und die Fans live erleben zu dürfen.

Riesen soll helfen, die Ziele der Eintracht zu erreichen

Die erste Möglichzeit dazu gibt es bereits nächste Woche. Am 6. September empfangen die Frankfurterinnen in der Champions-League-Qualifikation den 1. FC Slovacko aus Tschechien. Sollten sich die Adlerträgerinnen dort durchsetzen können, wartet im Finalspiel Juventus Turin oder der WFC Oqschetpes aus Kasachstan. Im vergangenen Jahr scheiterte die Eintracht in der ersten Runde an Ajax Amsterdam, in diesem Jahr soll die Qualifikation gelingen - mit Riesen, die dies mit dem FC Zürich 2022 bereits geschafft hat.

"Nadine ist eine Spielerin, die uns mit ihren Fähigkeiten, besonders mit ihrer Dynamik auf den Außenbahnen, helfen soll und wird, unsere Ziele zu erreichen", erklärte Frankfurts technische Direktorin Katharina Kiel. Darüber hinaus sei die junge Schweizerin aber auch eine gute, offene Type. "Mit ihrer Art auf und neben dem Platz kann sie vorangehen und wird ein Gewinn für Eintracht Frankfurt sein."