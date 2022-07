"Ein Gesicht des SC Freiburg": Grifo verlängert vorzeitig

Der SC Freiburg und Vincenzo Grifo - das passt. Und so setzte der Topscorer der vergangenen Saison im Trainingslager in Schruns seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag.

Vincenzo Grifo hat seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag beim SC Freiburg vorzeitig verlängert. Über die neue Laufzeit machten die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben.

"Ob auf dem Platz mit seiner Mischung aus Kreativität und Torgefahr oder neben dem Platz als Identifikationsfigur - Vince ist ein Spieler der verbindet und sich zu einem Gesicht des SC Freiburg entwickelt hat", sagte Sportvorstand Jochen Saier über den 29 Jahre alten Edeltechniker.

Der in Pforzheim geborene Italiener selbst erklärte: "Ich fühle mich in Freiburg unheimlich wohl und habe hier mit meiner Familie ein Stück Heimat gefunden. Auch sportlich sind wir auf einem richtig guten Weg und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diesen Weg weiterzugehen."

Zweimal ist Grifo schon zum Sport-Club zurückgekehrt, zuletzt im September 2019. In Mönchengladbach und bei Hoffenheim hat es für ihn nicht funktioniert. Im Breisgau dafür umso besser: Mit neun Toren und zehn Assists war Grifo in der vergangenen Saison Freiburgs Topscorer und hatte damit seinen Anteil daran, dass der Sport-Club in der neuen Saison in der Europa League spielt.