Ein Geschenk für den Edelhelfer: Kuss vor Vuelta-Triumph

Es war ein symbolisches Bild auf der vorletzten Etappe: Arm in Arm fuhren Tour-Sieger Jonas Vingegaard und Giro-Gewinner Primoz Roglic mit Sepp Kuss über die Ziellinie. Der US-Amerikaner verteidigte sein Rotes Trikot und wird am Sonntag die Vuelta als Sieger beenden.

Der große Gewinner der diesjährigen Vuelta ist das Team Jumbo-Visma. Die niederländische Equipe stellt nicht nur den Gesamtsieger Kuss, sondern stellt mit Vingegaard als Zweiter und Roglic als Dritter das komplette Podium. Bis zur vorletzten Etappe wurde spekuliert, ob die beiden Kapitäne und Topfavoriten Vingegaard und Roglic ihren Edelhelfer Kuss noch angreifen werden. Doch auf der 20. Etappe fuhr das Trio nach 208 Kilometer von Manzanares El Real nach Guadarrama Arm in Arm über den Zielstrich, Kuss behält so das Rote Trikot und wird am Sonntag in Madrid erstmals die Vuelta gewinnen.

Den Tagessieg sicherte sich in 4:59,29 Stunden der Niederländer Wout Poels (Bahrain-Victorious) im Sprint einer Ausreißergruppe vor Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) und dem Spanier Pelayo Sanchez Mayo (Burgos-BH). Vorjahressieger Evenepoel kann sich immerhin mit dem Gewinn des Bergtrikots trösten. Der hoch gehandelte Juan Ayuso konnte an seinem 21. Geburtstag nicht in die Entscheidung eingreifen, wird sich aber das Weiße Trikot als bester Jungprofi überstreifen können.

Bis zuletzt befand sich auch Lennard Kämna in der Ausreißergruppe, doch der Bora-hansgrohe-Fahrer konnte das Tempo dann nicht mehr ganz mitgehen und kam mit einer halben Minute Rückstand als Achter ins Ziel. Mit Aleksandr Vlasov als 7. und dem belgischen Talent Cian Uijtdebroeks einen Rang dahinter konnte die deutsche Equipe aber zwei Fahrer im Gesamtklassement unter die Top Ten platzieren.

Jumbo-Visma der große Gewinner, Kuss erstmals ganz oben

Der Jubel gehört aber Jumbo-Visa, dem überragenden Team der Saison. Die Niederländer haben alle drei großen Landesrundfahrten für sich entschieden sowie in Spanien ein komplettes Podium erobert. Beides Meilensteine im Profi-Radsport.

Und mit Kuss durfte sich wohl einer der besten - wenn nicht der beste - Edelhelfer im Peloton seinen Sieg bei einer Grand Tour sichern. Der 29-Jährige unterstützte in diesem Jahr sowohl Roglic in Italien als auch Vingegaard in Frankreich. Insgesamt hat Kuss in seiner Karriere bereits sechs Mal seine Kapitäne zum Sieg bei einer Grand Tour verholfen. Nun steht er selbst ganz oben.

20. Etappe Manzanares - Guadarrama (207,80 km)

1. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious 4:59:29 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 0 Sek.; 3. Pelayo Sanchez Mayo (Spanien) - Burgos - BH; 4. Lennert Van Eetvelt (Belgien) - Lotto Dstny; 5. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 4; 6. Rui Alberto Faria da Costa (Portugal) - Intermarché-Circus-Wanty + 26; 7. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious; 8. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe; 9. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich; 10. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team; ... 23. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 7:51 Min.; 49. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 12:22; 53. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe; 63. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 14:00; 81. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 16:35; 92. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe; 124. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 23:14; 125. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck; 133. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 20. Etappe

1. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 74:23:42 Std.; 2. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 17 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:08 Min.; 4. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 3:44; 5. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 4:03; 6. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 4:14; 7. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 8:19; 8. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe + 8:26; 9. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 10:08; 10. Santiago Buitrago Sanchez (Kolumbien) - Bahrain Victorious + 12:04; ... 21. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 59:02; 30. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 1:38:32 Std.; 35. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 1:52:28; 70. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 2:44:20; 72. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 2:47:22; 94. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 3:16:34; 100. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 3:20:42; 133. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 4:01:31; 139. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 4:09:49; 144. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 4:22:11