Ein geplanter Seitensprung: Villarreal auf den Spuren von Riquelme und Co.

2021 war der FC Villarreal die siebtbeste Mannschaft in Spanien, 2022 gehört er zu den acht besten in Europa. Obwohl Trainer Unai Emery gerade fremdgeht.

Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, weil PSG trotz großer Qualität im Kader mit dem Prinzip Mannschaft noch immer fremdelt, dass viele Fußballfans die Frage nach den fünf besten europäischen Vereinen gerade wie folgt beantworten würden: Manchester City, Liverpool und Chelsea aus England, Deutschlands Rekordmeister FC Bayern und Real Madrid. Die Reihenfolge sei mal dahingestellt.

Dieses Quintett steht wenig überraschend im Viertelfinale der Champions League, in das es auch das ewig unangenehme Atletico mal wieder geschafft hat. An Position sieben läuft Benfica ein, das in der Gruppe von einem historisch schwachen FC Barcelona und von einer Portion Glück im Achtelfinale gegen Ajax profitierte. Und dann wäre da noch der FC Villarreal.

Villarreal wurde vergangene Saison nur Siebter

Als Siebter hatten die Submarinos die vergangene Meisterschaft beendet (auch momentan belegt Villarreal Platz sieben), aber sie hatten auch die Europa League gewonnen. Denn sie verfügen über den Trainer, der den Erfolg in seinem Lieblingswettbewerb quasi gepachtet hat. 2014, 2015 und 2016 triumphierte er mit dem FC Sevilla, 2021 mit Villarreal. Nun möchte Unai Emery allerdings fremdgehen.

"Ich bin in die Europa League verliebt, doch jetzt möchte ich die Champions League genießen", witzelte der 50-Jährige auf der Pressekonferenz, nachdem er mit Juventus "einen der Favoriten" in hohem Bogen rausgeworfen hatte. K.-o.-Phase ist eben K.-o.-Phase, und das kann Emery.

Große Sprünge vor 16 Jahren: Villarreal mit Diego Forlan (am Ball) und Juan Roman Riquelme (re.). imago images

"Ich muss ihn beglückwünschen, er hat es richtig gemacht", ließ sich Juves Trainer Massimiliano Allegri zu einem Lob hinreißen, nachdem er sich über Emerys Herangehensweise ("Sie hatten neun Mann hinter dem Ball und wollten eine Zeit lang nicht mal kontern") zunächst beklagt hatte.

"Wir haben tief verteidigt und hatten Geduld. Als wir dann aufdrehten, konnten wir ihrer Defensive weh tun. Und nach dem Führungstor öffneten sich Räume", erklärte der Baske seinen nahezu perfekt umgesetzten Plan. Besonders die Geduld hatte Juve schließlich vermissen lassen.

Auch den Königlichen gelang zweimal kein Treffer

"Unser Keeper war großartig und mit dem Lattentreffer (von Juve-Stürmer Vlahovic, d. Red.) hatten wir Glück", räumte Emery zwar ein. Doch beides schadet nicht, wenn man als Außenseiter in der Champions League für Furore sorgen möchte. "Wir müssen vieles einstudieren und hart arbeiten" - auch das macht eine eingespielte Mannschaft, die Real Madrid auch mit einem dominanteren Ansatz zwei torlose Remis abtrotzte, nur noch gefährlicher.

Dank seiner Akribie und Anpassungsfähigkeit sind Emerys Seitensprung, seinem "besonderen" Frühling in der Champions League, erst einmal keine Grenzen gesetzt. Die Submarinos, die es mit Juan Roman Riquelme oder Diego Forlan 2006 sogar bis ins Halbfinale schafften, würden ihn ihrem Erfolgstrainer sicherlich verzeihen.