Ein Gedankenspiel, das Flick "respektlos" findet

Gegen Costa Rica will Hansi Flick auch aus psychologischen Gründen frühe Tore sehen. Ein extremes Rechenspiel lehnt der Bundestrainer aber ab.

Muss am Donnerstagabend gerechnet werden? Bundestrainer Hansi Flick. AFP via Getty Images

Ein Schuss aufs Tor hat Costa Rica bei der WM 2022 drei Punkte nach zwei Spielen eingebracht. Und angesichts der Ausgangslage in der Gruppe E ist nicht zu erwarten, dass der Underdog gegen Deutschland am Donnerstagabend (20 Uhr, LIVE! bei kicker) von seiner Defensivorientierung abweichen wird.

Schon ein Punkt könnte den Mittelamerikanern zum sensationellen Einzug ins Achtelfinale reichen, wenn Spanien im Parallelspiel Japan bezwingt. "Von daher", sagt auch Bundestrainer Hansi Flick, "gehe ich stark von einer defensiven Mannschaft aus." Er wisse, dass es "sehr, sehr schwer wird".

"Wir wollen auf dem anderen Platz ein bisschen Druck ausüben"

Die deutsche Auswahl braucht zum Weiterkommen einen Sieg, und der soll ungeachtet des gegnerischen Abwehrriegels idealerweise früh eingeleitet werden. "Wir wollen versuchen, das Spiel möglichst schnell klarzumachen und auf dem anderen Platz ein bisschen Druck auszuüben", fordert Flick.

Denn: Schon bei einem deutschen Sieg mit zwei Toren Differenz bräuchte Japan selbst drei Punkte, um ins Achtelfinale einzuziehen (ein knapper Sieg reicht Deutschland bei einem Remis im Parallelspiel nur, wenn Japan dabei nicht öfter trifft als Costa Rica). Frühe Treffer hätten also auch eine psychologische Wirkung.

Nur ab einem 8:0-Sieg oder höher wäre Deutschland unabhängig vom Ausgang der anderen Paarung weiter. Doch darüber will Flick im Vorfeld gar nicht nachdenken, auch wenn Costa Rica zum Auftakt gegen Spanien mit 0:7 untergegangen war. "Es wäre sehr vermessen und sehr respektlos Costa Rica gegenüber, wenn wir davon ausgehen, acht Tore zu schießen", wehrt Flick dieses Gedankenspiel ab. "Wir sind froh, wenn wir das Spiel gewinnen."

"Wir bekommen das Kombinieren besser in den Griff"

Grundsätzlich sieht der Bundestrainer seine Mannschaft nach der kurzen Vorbereitung "auf einem guten Weg. Von Training zu Training bekommen wir das Kombinieren miteinander besser in den Griff."

Übermäßigen Druck verspürt Flick vor dem womöglich letzten deutschen WM-Spiel in Katar nicht. "Was heißt Druck?", fragte er am Mittwoch zurück. Eine Weltmeisterschaft zu spielen, sei erst einmal schön. Mit einem Scheitern will er sich nicht befassen: "Ich bin ein Trainer, der positiv nach vorne schaut."