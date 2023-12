"Ein ganz besonderes Trikot": 105.000 US-Dollar für die "3"

Das Trikot, in dem Andi Brehme im WM-Finale 1990 gegen Argentinien per Elfmeter den 1:0-Siegtreffer erzielt hat, könnte an diesem Donnerstag unter den Hammer kommen. Zusammen mit der "20" von Argentiniens Verteidiger und Vize-Weltmeister Juan Simon.

Olimpico, Rom, 8. Juli 1990, WM-Finale Deutschland gegen Argentinien, Rudi Völler fällt im Laufduell mit Roberto Sensini. Es ist die 85. Minute, Andi Brehme tritt zum Elfmeter an, schießt mit dem rechten Fuß. Der Ball schlägt millimetergenau neben dem Pfosten ein, Sergio Goycochea macht sich extrem lang, hat aber keine Chance - 1:0 für die DFB-Elf. Minuten später ist Deutschland zum dritten Mal Weltmeister.

Der Rest? Geschichte! Diego Maradonas Tränen ob der verpassten Titelverteidigung, Franz Beckenbauers Runde im Mittelkreis und mithin in anderen Sphären, die deutschen Fans im Delirium.

Als der neue Weltmeister am 9. Juli auf dem Frankfurter Römer gefeiert wird - ja, damals war Berlin noch nicht das Zentrum der Feierlichkeiten -, ist das Trikot mit der Rückennummer "3", in dem Brehme am Vorabend den Titelgewinn perfekt gemacht hat, schon auf dem Weg nach Buenos Aires. Im Gepäck von Vizeweltmeister Argentinien. Denn in den Kabinen hatten die Zeugwarte diverse Trikots getauscht, so kam Brehmes Glücks-Shirt schon am Folgetag am Rio de la Plata an. So sagt es das Auktionshaus Matchdayauctions.

Am Flughafen in Ezeiza vor den Toren von Buenos Aires empfingen damals traurige Angestellte und Fans die Albiceleste, Argentiniens Zeugwart habe zur Aufmunterung einige Trikots verteilt, darunter eben Brehmes "3" und die Nummer "20" von Argentiniens Verteidiger Juan Simon.

Reliquie und "ganz besonderes Trikot"

Beide Shirts werden nun versteigert. An diesem Donnerstag endet die Auktion, als Einstiegspreis rief "matchdayauctions.com" 105.000 US-Dollar auf. Auf der gleichnamigen Seite läuft der Countdown.

Yael Rodriguez, einer der Gründer von Matchdayauctions, spricht von einer Art "Reliquie". Torschütze Brehme spricht im bereits 2022 aufgenommenen Video, das auf der Webseite des Auktionshauses zu sehen ist, von "einem ganz besonderen Trikot". Mit Blick auf den gezackten Brustring in Schwarz-Rot-Gold spricht der Matchwinner gar von einem der schönsten Nationalelf-Outfits überhaupt. Zu der Auktion wollte sich der heute 63-Jährige dieser Tage aber nicht mehr äußern.

Matchdayauctions bekam Brehmes "3" und Simons "20" im Jahr 2020, der Eigentümer bleibt anonym. Es handelt sich nach Angaben des Auktionshauses um einen ehemaligen Mitarbeiter des Flughafens in Ezeiza. In Sachen Authentifizierung hat Matchdayauctions Weltmeister Brehme vor über einem Jahr kontaktiert, das Video ist auf der Webseite zu sehen.

Jahrelanger "Authentifizierungsprozess"

Man habe den Weg des Trikots zurückverfolgen können, sagt Rodriguez. Dieser "Authentifizierungsprozess" habe mehrere Jahre gedauert. An der Echtheit zweifelt der 35-Jährige nicht. Altersbedingt hat er selbst jedoch "keine Erinnerung an das Spiel". Gesehen aber habe er das Finale damals als Kleinkind im heimatlichen Unquillo in der argentinischen Provinz Cordoba im Kreise der Familie.

Es ist nicht das erste Mal, das "matchdayauctions.com" mit Sitz in Buenos Aires Fußball-Memorabilia versteigert. Nach der WM 2022 hatte ein Handschuh, den Argentiniens Torhüter Emiliano "Dibu" Martinez beim 2:0 im Gruppenspiel gegen Polen getragen hatte, für 6000 Dollar den Besitzer gewechselt. Auch Klubtrikots von Lionel Messi und Diego Maradona habe man schon gehandelt.