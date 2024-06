Ein ganz besonderes Spiel für Buttgereit: "Er wird etwas erfinden"

Mads Buttgereit, Standardtrainer des DFB-Teams, trifft beim Spiel gegen Dänemark auf seine Vergangenheit. Vor nicht allzu langer Zeit gehörten die ruhenden Bälle für den gebürtigen Dänen auch beim deutschen Achtelfinalgegner zu seinem Aufgabenbereich.

Für den Großteil der deutschen Mannschaft ist die Achtelfinalpartie gegen Dänemark nur aufgrund der Umstände besonders: Ein K.-o.-Spiel bei der Heim-EM - noch dazu im Dortmunder Fußballtempel - erlebt auch ein Nationalspieler schließlich nicht alle Tage.

Buttgereit übte mit Dänemark Standards von 2018 bis 2020

Für Mads Buttgereit allerdings ist es ein ganz besonderes Spiel, ist der Standardtrainer der DFB-Elf doch im dänischen Esbjerg geboren - und arbeitete zwischen 2018 und 2020 in gleicher Funktion wie jetzt für den DFB für den dänischen Verband. Viele der Spieler, auf die er mit dem deutschen Team am Samstag als Gegner trifft, hat er in dieser Zeit noch selbst trainiert. "Mads hat dänische Wurzeln, ist dort auch oft vor Ort. Aber er wird alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind", sagt DFB-Sportdirektor Rudi Völler - und denkt dabei nicht nur an die eigenen, sondern auch an die gegnerischen Standards.

Buttgereits Aufgabe ist es, das deutsche Team auf ruhende Bälle vorzubereiten. Das Verteidigen von Freistößen und Ecken des Gegners zählt ebenso dazu wie die Vorbereitung auf eigene Standardsituationen. Das frühe deutsche Tor in Frankreich im März, als Florian Wirtz nur acht Sekunden für das 1:0 benötigte, ging auf eine Idee des früheren Lehrers (Fächer: Dänisch, Mathematik, Sport und Geschichte) zurück.

Bei dieser EM allerdings ließen sich Buttgereits Ideen bislang noch nicht in Tore ummünzen. Die gefährlichste Aktion verzeichnete Robert Andrich im Gruppenspiel gegen Ungarn (2:0), als er eine Ecke von Toni Kroos volley aufs Tor brachte, der Schuss aber geblockt wurde. Dänemark wiederum traf im ersten Spiel gegen Slowenien nach einem eigenen Einwurf. "Es gilt zu verhindern, dass uns die Dänen mit ihren guten Standards ein Tor einschenken. Darauf hat er sich schon vorbereitet. Und er wird etwas erfinden, damit wir selbst gefährlich sind bei unseren Standards", sagt Völler über den Tüftler Buttgereit vor seinem persönlich wohl wichtigsten Spiel.