"Ein Fußballfest": Salzburg-Derby sorgt für zufriedene Gesichter auf beiden Seiten

Trotz der 0:4-Niederlage im Derby durfte sich auch Austria Salzburg über einen rundum gelungenen Fußballabend freuen.

Aus sportlicher Sicht war für Austria Salzburg im Derby gegen Red Bull letztlich nicht viel zu holen: Trotz einer couragierten Leistung musste sich der Drittligist dem Erzrivalen in der zweiten Cup-Runde klar mit 0:4 (0:1) geschlagen geben. Und doch überwog selbst bei den unterlegenen Protagonisten nach dem Schlusspfiff die Freude über einen gelungenen Abend.

"Es war ein Fußballfest", wurde Austria-Trainer Christian Schaider von "Laola1" zitiert. "Wir wollten uns als Verein als guter Gastgeber präsentieren, der unglaublich Stimmung machen kann. Das haben wir geschafft. Wir haben einzigartige Fans in Europa. Es war von unserer Seite aus ein super Abend."

"Der Abend wird in die Geschichtsbücher eingehen"

Tatsächlich sorgten die 4.101 Zuschauer in der Grödiger Untersbergarena für durchwegs fantastische Stimmung, die im Vorfeld befürchteten Zwischenfälle blieben aus. "Wir hatten schon vor dem Spiel gewonnen, wenn man sich den Support anschaut. Das ist schon heftig. Als Spieler hat man da Gänsehaut, das erlebt man nicht oft", erklärte Tormann Manuel Kalman, der seine Mannschaft mit einigen guten Aktionen vor weiteren Gegentreffern bewahrte, nach dem ersten Duell der beiden Erzrivalen. "Ich glaube, der Abend wird in die Geschichtsbücher eingehen."

Auf Seiten des Bundesligisten lag der Fokus hingegen betont auf dem Sportlichen. Trainer Gerhard Struber war mit der Reaktion seiner Mannschaft nach der überraschenden 0:1-Pleite gegen BW Linz am Wochenende zufrieden: "Wir haben uns so viele Chancen herausgespielt, da ist der Sieg in der Höhe absolut verdient - wir hätten sogar mehr Tore schießen müssen. Von der ersten Sekunde weg haben wir die Richtung vorgegeben. Es war ein sehr professioneller und dominanter Auftritt von uns."

Schauder lässt versöhnliche Töne anklingen

Amar Dedic, der den Serienmeister bereits in der achten Minute in Führung gebracht hatte, schlug in eine ähnliche Kerbe: "Ich finde, wir haben die Aufgabe sehr souverän erledigt. Wir haben verdient gewonnen, es war eine gute Mannschaftsleistung. (...) Uns war schon klar, dass es schwierig werden würde, weil sie tief verteidigen. Mit dem 1:0 ist es aber ein bisschen leichter geworden." Von der Atmosphäre in Grödig zeigte sich der Rechtsverteidiger angetan: "Es war eine schöne Stimmung hier im Stadion, ein Derby - war cool!"

Während Red Bull nach dem Aufstieg ins Cup-Achtelfinale weiterhin in drei Bewerben vertreten ist, können sich die "Violetten" nun wieder voll und ganz ihrer Aufgabe in der Regionalliga West widmen. Dort liegt die Schaider-Elf nach neun Spieltagen mit 23 Zählern ungeschlagen an der Tabellenspitze. Der Austria-Trainer war es dann auch, der trotz der großen Rivalität der beiden Mannschaften einigermaßen versöhnliche Töne anklingen ließ: "Ich glaube, jeder Verein hat eine Berechtigung. Wir haben eine andere Identifikation und Identität und genauso RB."