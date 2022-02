Ein Frust-Abend für den Unterschiedsspieler

Erst engagiert, dann gefrustet: Jude Bellingham versuchte im Rückspiel bei den Glasgow Rangers alles, um das Aus des BVB in der Europa League noch abzuwenden - und schoss dabei zuweilen über das Ziel hinaus. Sein Ärger allerdings war durchaus verständlich.

"Was weiß ich schon. Ich bin ja nur ein Taxifahrer!" Mit diesen Worten beendete der Rangers-Fan seinen mündlichen 15-Minuten-Vorbericht auf das abendliche Europa-League-Spiel seines Klubs gegen Borussia Dortmund. Doch so falsch lag er gar nicht mit den Gedanken, die er sich gemacht hatte nach dem für die Rangers überraschenden und für den BVB demütigen 4:2-Sieg in Dortmund. Vor allem in einem Punkt lag er goldrichtig: "Jude Bellingham is top class", sagte er - und sollte an diesem kalten, nassen und ungemütlichen Tag in der schottischen Hafenstadt nicht widerlegt werden.

Torschütze und Vorbereiter

Wieder einmal war der 18-jährige Brite einer der Besten seiner Mannschaft gewesen. Bereits in der 4. Minute schnupperte er am Torerfolg, doch vom Pfosten sprang der Ball zurück. In der 31. Minute zielte er genauer, traf nach einer Energieleistung von Donyell Malen und mit etwas Glück in der Entstehung zum 1:1-Ausgleich. Elf Minuten später revanchierte sich Bellingham beim Niederländer, legte ihm die 2:1-Führung auf. Dortmund schnupperte in diesen Minuten am Weiterkommen - vor allem auch dank seines ebenso jungen wie ehrgeizigen Mittelfeldspielers.

Nach dem Hinspiel hatte Bellingham fast peinlich berührt gewirkt von der Art und Weise der heftigen Pleite gegen die Rangers, die nun nicht zur Creme de la Creme des europäischen Klubfußballs gehören. Doch er bewahrte sich seines Kampfeslust und formulierte in einem TV-Interview Sätze, die bemerkenswert waren für einen Youngster wie ihn: "Wir haben noch ein bisschen Hoffnung, weil es ein Rückspiel gibt. Es gibt niemanden in der Umkleidekabine bei uns, der aufgegeben hat. Und ich werde das auch nicht zulassen."

Bellingham versucht alles - bisweilen zu viel

Im Rückspiel war ihm das deutlich anzumerken. Doch nicht immer kanalisierte er seinen unbändigen Tatendrang richtig. Zuweilen wirkte es, als wolle dieser so bemerkenswerte Jungprofi die Last des Rucksacks, den sich die Dortmunder durch ihre individuellen Fehler aufgesetzt hatten, alleine schleppen - auch aus dem Gefühl heraus, dass es sonst niemand tut. Bellingham versuchte und versuchte, rannte und rannte, dribbelte und dribbelte. Doch es gelang nicht alles, weil er zuweilen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand rennen wollte, die die Rangers in der zweiten Hälfte vor ihrem Tor aufgebaut hatten.

Je länger das Spiel lief und je geringer die Dortmunder Chancen wurden, desto unzufriedener wurde Bellingham. Mit dem Verlauf der Partie, aber auch mit seinen Mitspielern, die häufig ihre Mittel nicht so auf den Platz bringen, wie er es tut. So beschwerte er sich lautstark und deutlich zu heftig über mehrere Meter bei Nico Schulz, als dieser einen einfachen Pass aufgrund von zu viel Schärfe nicht zu ihm brachte. Erst als Emre Can sich einschaltete und ein paar Worte an seinen jungen Kollegen richtete, ließ dieser ab. Seinen Frust produktiver einzusetzen, auch das wird er noch besser lernen müssen.

Und dazu gehört auch, sich nach dem Spiel nicht von der Mannschaft abzusondern, wie er es in Glasgow tat. Erst als Bellingham von einem Mitglied des Betreuerstabs dazu aufgefordert wurde, ging er zu seinen Teamkollegen, die sich bei den 2700 mitgereisten Fans für ihre lautstarke Unterstützung bedankten - und sich dabei einiges anhören mussten.

Der Frust der Anhänger war verständlich, ebenso der Ärger Bellinghams, dem zweiten konstant liefernden Unterschiedsspieler des aktuellen Kaders neben dem in Glasgow fehlenden Erling Haaland. Und allein an dieser Tatsache, dass der gerade mal dem Teenageralter entwachsene Jungprofi solch eine Verantwortung trägt, lässt sich bereits vieles ablesen über die Unwuchten des Dortmunder Kaders - die manchmal anscheinend selbst bei einem Musterschüler wie Bellingham zu einer Überforderung führen können.

Eine Weisheit übrigens hatte der schottische Taxifahrer noch parat auf der Fahrt am Spieltag: "Bellingham", sagte er, "wird dem BVB mal ordentlich Cash einbringen." Auch da konnte man nur schwer widersprechen. Erst recht, wenn er noch lernt, auch in Frustmomenten nicht übers ehrenwerte Ziel hinauszuschießen.