Ein frühreifer Spätzünder: Warum Ödegaard plötzlich Weltklasse ist

Für viele war Martin Ödegaard längst ein gescheitertes Talent - nun aber ist er Kapitän des Tabellenführers der Premier League. Wie ging das denn?

Sieben verflixte Jahre hat es gedauert. Was gar nicht mal so dramatisch sein muss, wenn man zu Beginn dieser sieben Jahre erst 16 ist. Martin Ödegaard war 16, als er am 23. Mai 2015, am letzten Spieltag, medienwirksam für den damals 48 Ligatore schweren Cristiano Ronaldo eingewechselt wurde. Da hatte sich Real Madrid ja mal was ausgedacht.

Mindestens halb Europa - also der europäische Fußballadel - war zu dieser Zeit hinter dem jungen Norweger her gewesen, der als kommender Superstar des Weltfußballs gehandelt wurde. Auch der FC Bayern hatte sich schon als sicherer Sieger gefühlt, für eine einstellige Millionensumme erhielt aber schließlich Real den Zuschlag.

Bei Reals CL-Siegen spielte Ödegaard keine Minute

Ein Glücksgriff für Ödegaard, sollten die Königlichen doch die nächsten drei Ausgaben der Champions League gewinnen - woran der Norweger allerdings in keiner Weise beteiligt war. Sein großer Moment als Junge, der für Cristiano Ronaldo kam, währte 34 Minuten. Wenig später beneidete Real Madrid keiner der damaligen Konkurrenten mehr - also sicherlich um all die CL-Siege, nicht aber um Ödegaard. "Gescheitertes Talent" etablierte sich noch als salonfähigste Bezeichnung.

Seine erste Saison, 2015/16, hatte Ödegaard noch in Reals zweiter Mannschaft verbracht. Das war aber klar gewesen. Nur um allerdings auch anschließend ausgelagert, also ausgeliehen zu werden. Zwei wenig ertragreiche Jahre bei Heerenveen in der Eredivisie, wo sich das große Versprechen in Luft aufzulösen schien; ein drittes bei Ligakonkurrent Vitesse (acht Tore und zehn Vorlagen als Stammspieler), das wieder Hoffnung machte.

Am Hinterherlaufen: Ödegaard 2015 im Real-Training mit Modric, CR7 und Casemiro. imago images / Marca

Aber für Real, das nach seinen drei CL-Siegen 2019 gehörig kriselte, passte es gerade nicht. "La Real", also Real Sociedad, wurde zu Ödegaards nächster Station auf einer Odyssee der Leihen, die den Norweger auch hätte zermürben können. Doch im Baskenland, wo er im 4-2-3-1 einen relativ klassischen Zehner geben durfte, bewies er seine Qualität auf internationalem Niveau. Neben vier Toren und sechs Vorlagen in der Liga war es noch mehr die Art und Weise, wie der eigentlich zurückhaltende Charakter auch sportlich vorangehen konnte.

Nun sah auch das Real aus Madrid die Zeit gekommen. 2020/21 trug Ödegaard wieder das Trikot des wohl größten Klubs der Welt, noch deutlich öfter aber dessen Aufwärmshirt. Vielleicht wäre es unter Carlo Ancelotti anders gelaufen, doch damals amtierte noch der einst große Zehner Zinedine Zidane, der als Trainer jedoch kaum mal mit Zehner spielte. Ödegaard bekam nur wenige Chancen, die er nicht nutzen konnte. Diesmal war der Abgang endgültig.

Auch bei Arsenal nur Mitläufer

Im Sommer 2021, nach bereits einem halben Jahr Leihe (866 Einsatzminuten), war Ödegaard dem FC Arsenal rund 35 Millionen Euro wert. Und zunächst schien Real Madrid diesmal zu denen zu gehören, die es richtig gemacht haben. Dass Ödegaard noch mal der werden könnte, den sich die Fußballwelt einst ausgemalt hatte, glaubte schon lang keiner mehr. Begabt, klar. Aber irgendwie kaum in der Lage, sich durchzusetzen.

2021/22 verbrachte der Spielgestalter unter Trainer Mikel Arteta zwar stolze 2785 Minuten auf dem Feld. Dort wirkte Ödegaard jedoch eher wie ein Mitläufer als wie der Unterschiedsspieler, der gebeutelte Gunners nach zähen Jahren des Hinterherlaufens wieder zu einem Spitzenteam machen könnte. 2022/23, also in dieser Saison, waren die verflixten sieben Jahre dann abgelaufen. Das Versprechen erfüllt sich.

Der inzwischen 24-Jährige ist es nicht alleine. Arteta hat eine klare Idee und für diese genug Zeit bekommen - was auch für ein paar verheißungsvolle Talente gilt, die in dieser Saison richtig durchstarten. Etwa Bukayo Saka oder Gabriel Martinelli in einer Hochgeschwindigkeits-Offensive, die ein wenig an Wenger-Zeiten erinnert. Und doch zeichnet auf dem Platz wohl keiner so für die Titelambitionen der Gunners verantwortlich wie der vor der Saison zum Kapitän ernannte Ödegaard - dank eines immensen Leistungssprungs.

Dribbler und Torschütze: Der "neue" Martin Ödegaard. kicker

Dass der ballfertige Linksfuß momentan zu den besten Spielern in der besten Liga Europas zählt, was allein ihm schon das Prädikat Weltklasse verleihen müsste, springt einem förmlich ins Auge. Es lässt sich aber auch statistisch ziemlich gut erfassen. 2022/23 geht Ödegaard in bisher 1340 Minuten deutlich risikobereiter zu Werke, startet statt 1,49 in der Vorsaison nun 2,15 Dribblings pro 90 Minuten - bei einer deutlich gesteigerten Erfolgsrate (62,5 Prozent nach zuvor 54,3).

Im 4-2-3-1 darf er wieder relativ klassischer Zehner sein, wie es ihn eigentlich kaum noch gibt. Eigentlich. Das aber ohne wirkliche Torgefahr? Das war einmal. Ödegaard positioniert sich inzwischen aktiver und besser, wird in 90 Minuten 4,5 Mal zum Empfänger oft wertvoller vertikaler Pässe (3,66 in der Saison 2021/22).

Tore und Vorlagen: Die Vorsaison wurde schon übertroffen

Das hilft ihm, inzwischen 2,42 Pässe in den Sechzehner zu spielen (2020/21 waren es noch 1,88) und statt damals noch 1,56 Schüssen in dieser Zeitspanne nun deren 2,62 abzugeben. Was sich wiederum in den greifbarsten aller Statistiken niederschlägt - mehr als doppelt so viele Tore und fast dreimal so viele Assists im Vergleich zum Vorjahr. Das macht sieben Treffer und fünf Vorlagen in bislang 16 Premier-League-Spielen. In der gesamten vergangenen Saison waren es übrigens sieben und vier.

Ich bin keiner, der viel rumschreit. Martin Ödegaard

Ein Spielertyp, der vor allem seine Nebenleute besser macht, hat sich und sein Spiel nun auch selbst optimiert. Deutlich optimiert. Gewachsen an der neuen Verantwortung mit der Binde am Arm. In einem Interview bei "Soccer AM" beteuerte er zwar, dass sich "wenig verändert hat, ich mache immer noch die gleichen Dinge". Das mit der Verantwortung "genieße ich - aber ich mache es auf meine Weise". Die Ödegaard selbst als "sehr gelassen" beschreibt. "Ich bin keiner, der viel rumschreit."

Der große Lautsprecher, wie man das auf der Insel vielleicht gerne sehen (und hören) würde, wird aus einem Supertalent, das noch lange nicht gescheitert ist, in diesem Leben wohl nicht mehr. Aber ein Kapitän - auf einem ziemlich vielversprechenden Weg - kann auch mit Leistung vorangehen.