Ein Fingerzeig und die Komponente Malone: Köllner gibt sich optimistisch

Nach dem Landespokal-Viertelfinale ist vor dem 28. Spieltag: Und da hat Michael Köllner das Ende des Negativtrends des FC Ingolstadt klar im Blick. Eine wichtige Rolle kommt dabei Ryan Malone zu.

Die in der Liga dreimal sieglosen Schanzer (0/1/2) empfangen am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Viktoria Köln, dass sich zuletzt mit einem 2:1 gegen Sandhausen aus der Niederlagenspirale befreit hat. Aus der will auch Michael Köllner mit seinen Schanzern kommen, auch wenn es gegen die Viktoria geht.

Schließlich ist die Bilanz des FCI gegen die Kölner erschreckend, sechs Niederlagen gab es in den sieben Aufeinandertreffen. Angstgegner? Davon wollte Köllner auch am Freitag nichts wissen und glaubt an eine Wende. Schließlich habe sein Team die zwei Niederlagen bei 1860 München und gegen Freiburg II gut verkraftet, "das haben wir in Ulm gesehen. Wir waren die aktivere Mannschaft, wir waren näher am Sieg dran als Ulm", meinte Köllner zur Nullnummer im Stadion in Aalen.

Da sind die Gedanken relativ einfach, es wird Ryan Malone spielen. Michael Köllner

Wie die Mannschaft in dem hart umkämpften Spiel aufgetreten sei, mit welcher Haltung, das stimmt Köllner optimistisch, auch der 5:0-Sieg im Landespokal bei Türkgücü München, bei dem sein Team "sehr seriös" agiert habe. "Ich hoffe, dass die beiden Spiele ein Fingerzeig sind, wenn wir am Sonntag gegen Köln auftreten - zweikampfstark und bissig."

Der FCI muss aber auf Innenverteidiger Simon Lorenz verzichten, der sich zum einen gegen Türkgücü eine Bauchmuskelverletzung zugezogen hat, aufgrund einer Gelbsperre gegen Köln ohnehin nicht hätte auflaufen können. Wie Köllner den Lorenz-Ausfall kompensiert wolle? "Da sind die Gedanken relativ einfach, es wird Ryan Malone spielen", legte sich der Coach fest. "Es ist die logische Konsequenz, auch wenn Donald Nduka das am Mittwoch auch sehr gut gespielt hat."

Zusätzliche Waffe Ryan Malone

"Mit Ryan bekommen wir wieder eine andere Komponente in unser Spiel. Wir können wieder auf unsere Einwurfstärke gegen Viktoria Köln zurückgreifen", so Köllner, der Ingolstadt auf dieser Position ohnehin "sehr gut aufgestellt" sieht. "Da mach ich mir keine Sorgen." Und mit "Ryan Malone bekommen wir nochmal eine zusätzliche Waffe dazu, das wird uns auch helfen, druckvoll zuhause zu spielen." Zumal der FCI die letzte Heimniederlage vergessen machen will.