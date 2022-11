"Ein Fiasko als Ouvertüre für Katar" - "Das ganze Geld dieser Welt genügt nicht"

In den Gazetten ist am Tag nach dem WM-Auftakt überwiegend von einer peinlichen Eröffnung zu lesen. Selbst in Katar wird von einem "albtraumhaften Start" geschrieben - zumindest in sportlicher Hinsicht. Eine Auswahl internationaler Pressestimmen.

Ein Katarer steht vor einem riesigen WM-Pokal, der vor Anpfiff auf dem Spielfeld steht. IMAGO/Sven Simon