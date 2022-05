Ein Festtag für Herrmann

Ein Tor schoss er nicht. Bereitete auch keins vor. Trotzdem war Patrick Herrmann beim 5:1 gegen die TSG Hoffenheim der gefeierte Mann.

Die Fans im Borussia-Park forderten sie lautstark, die Einwechslung von Patrick Herrmann. Schließlich wurde aus dem Publikumsliebling vor dem Saisonfinale gegen die TSG Hoffenheim wohl endgültig ein "ewiger Borusse", nachdem er zu Wochenbeginn seinen Vertrag bis Sommer 2024 verlängert hatte. Für die Gladbacher Anhänger ist Herrmann neben ihrem "Fußball-Gott" Tony Jantschke das Symbol für Vereinstreue schlechthin - entsprechend frenetisch fiel der Jubel aus, als Trainer Adi Hütter den Offensivmann in der 74. Minute für Kapitän Lars Stindl auf den Platz schickte.

Ein Geschenk hatte der ausgewechselte Stindl noch parat: Er zog Herrmann die Kapitänsbinde über den Arm. Ein besonderer Moment für den gebürtigen Saarländer. "Es hat sich toll angefühlt und mich stolz gemacht, die Binde zum ersten Mal in einem offiziellen Spiel zu tragen", sagte Herrmann nach dem Schlusspfiff.

Erinnerungen kamen hoch an sein Bundesligadebüt für die Fohlenelf, 2010 im Heimspiel gegen den VfL Bochum (1:2). "Wir haben oft darüber gesprochen, dass ich 2010 in meinem ersten Bundesligaspiel die Kapitänsbinde in der Hand hatte und das Tor vorbereitet habe, bevor ich sie an Filip Daems weiterreichen konnte. Nun hatte ich sie am Arm", sagte Herrmann. Hergeben musste er das begehrte Stück Stoff dieses Mal nicht. Mit der Binde am Arm kletterte der 31-Jährige nach dem Abpfiff über den Zaun zu den Fans und verfolgte die Jubel-Party im Stadion von dort aus weiter.

Kaum auszudenken, was im Borussia-Park losgewesen wäre, hätte Herrmann am Samstag auch noch selbst getroffen. Die große Chance dazu war da in der 76. Minute. Gefühlvoll lupfte Alassane Plea den Ball an den Fünfmeterraum, wohin sich Herrmann geschickt abgesetzt hatte. Der feine Volleyschuss ging knapp am Hoffenheimer Kasten vorbei. "Ein Tor", so Herrmann, "hätte das Stadion zum Kochen gebracht." Doch auch so wird ihm dieser 14. Mai 2022 in besonderer Erinnerung bleiben.