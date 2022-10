Ein fester Platz für Schröders Denkmal auf Schalke

Das Denkmal, das sich Rouven Schröder mit seiner Arbeit über Monate hinweg gebaut hat, bekommt auf Schalke seinen festen Platz. In der prallen Sonne steht es aber nicht mehr. Ein Kommentar von kicker-Reporter Toni Lieto.

Tabellenletzter nach fünf Niederlagen in Folge, dazu das Pokal-Debakel gegen Hoffenheim, seit Tagen eine hürdenreiche Kaugummi-Suche nach dem neuen Trainer, der an diesem Donnerstag in Person von Thomas Reis endlich vorgestellt werden soll - und nun auch noch der Paukenschlag in Form von Rouven Schröders Wunsch, den Verein sofort verlassen zu dürfen: Kein halbes Jahr nach der Bundesligarückkehr herrscht auf Schalke mal wieder das totale Chaos.

Daran hat auch Rouven Schröder seinen Anteil: Der Wunsch nach seinem Abschied fühlt sich für die Schalker gerade an wie ein heftiger Schlag in die Magengrube. Der Mann, der diesem Verein nach außen ein Gesicht mit Konturen verlieh und als Typ prima zu diesem emotionalen Klub passte, will nicht länger Teil des Ganzen sein. Die Verkündung kommt zur Unzeit: Während viele damit rechneten, dass der neue Trainer die Mannschaft am Mittwoch auf den Übungsplatz führen würde, musste der Verein die Nachricht vom vorzeitigen Aus seines Managers in die Welt entsenden.

In der Klubmitteilung sparen die Vereinsverantwortlichen mit Blick auf Schröders Ära nicht mit Lob für den scheidenden Sportdirektor - und zwar zurecht. Mit viel Energie und wenigen finanziellen Mitteln war es Schröder 2021 gelungen, aus einem absoluten Trümmerhaufen einen runderneuerten Kader zu zimmern, der sogar als Zweitligameister ins Oberhaus zurückkehren sollte. Die Königsblauen werden ihm für immer dankbar sein - Schröders Denkmal hat auf Schalke seinen festen Platz.

Auch falsche Entscheidungen fallen in Schröders Bereich

Allerdings steht es nicht mehr in der prallen Sonne, sondern weist schattige Flächen auf, resultierend aus der Planung dieses Sommers. Beim XXL-Umbruch 2022, ebenfalls unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen, fallen einige falsche Entscheidungen in Schröders Verantwortungsbereich: Trainer, Torwart, Torjäger...

Dinge, die man nun ohne Schröder korrigieren muss. In die Nachjustierung des Kaders wird Schalke in nächster Zeit sehr viel Energie stecken müssen. Energie, die der bisherige Baumeister nicht mehr im nötigen Umfang spürt. Zudem musste sich die Aussicht für ihn erdrückend angefühlt haben: Der Klub ist weiterhin nicht bereit, finanziell ins Risiko zu gehen. Im Sommer 2021 stellte sich Schröder dieser Mammutaufgabe, im Sommer 2022 abermals. In der nächsten Transferphase müssen nun andere zusehen, wie sie diesen Spagat hinbekommen wollen.