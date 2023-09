Ein Fehler im System: Warum Bayern gegen Bayer schon am Freitag steigt

Das Topspiel am Freitagabend? Der Tabellenzweite aus München gegen den Spitzenreiter aus Leverkusen zur Primetime um 20.30 Uhr? Was für den Fußball-Fan und Konsumenten als ideale Ansetzung erscheint, ist aus rein sportlicher Sicht das absolute Gegenteil.

Es ist das Spitzenspiel, doch die Voraussetzungen sind alles andere als top. Wegen zahlreicher Länderspielabstellungen bleibt beiden Klubs keine Zeit, sich wirklich auf das Gipfeltreffen zwischen Bayern München und Bayer 04 vorzubereiten.

"Es ist nicht ganz zu verstehen, dass dieses Spiel am Freitag stattfindet", moniert folglich Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes, "das gilt aber für beide Mannschaften, die lieber am Samstag gespielt hätten. Das ist kein Riesenproblem, aber anders wäre es besser gewesen."

In der Tat. Stellen die Bayern doch 16 Akteure zu den diversen Nationalmannschaften ab, Bayer 04 deren 15. Aber warum wird solch ein Topspiel, mit dem sich die Liga auch international im Kampf um eine bessere Vermarktung präsentieren möchte, dann auf einen so ungünstigen Zeitpunkt terminiert?

Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig gut finde. Thomas Tuchel

Die Ursache liegt in der Vergabe der TV-Rechte. So verfügt "Sky" über den ersten Zugriff, den sogenannten "first pick", an jedem Spieltag für das Topspiel um 18.30 Uhr. Allerdings darf der Sender auf diesem Sendeplatz jeden Klub nur achtmal pro Saison zeigen und verzichtete deshalb am 4. Spieltag auf das Topspiel der Bayern gegen Bayer 04.

Dieses fiel dann folglich DAZN zu, das am Freitagabend und am Sonntag Bundesligaspiele übertragen darf. Da allerdings die Bayern am Mittwoch nächster Woche in der Champions League gegen Manchester United antreten, war der Sonntag als Temin fürs Topspiel ausgeschlossen. So blieb nur der Freitag. Dieser von DAZN genannte Wunschtermin wurde von der DFL, die letztlich über jegliche Terminierung entscheidet, durchgewunken. Ein Fehler im System. Und der Preis für die TV-Millionen.

Nur Anschwitzen für Palacios - Hincapie steigt wieder ein

Die Auswirkungen sind teilweise hart. Für manchen Akteur bleibt nach seiner Rückkehr schlicht keine Zeit mehr für ein richtiges Mannschaftstraining. So landet Leverkusens Argentinier Exequiel Palacios, der am Dienstagabend um 22 Uhr mit Argentinien in Bolivien antritt, erst am Donnerstag um 11 Uhr in Frankfurt und kehrt von dort nach Leverkusen zurück, um am Freitagfrüh mit Bayer 04 nach München zu fliegen.

Mehr als das Anschwitzen am Spieltag wird für den Mittelfeldspieler nicht drin sein als Vorbereitung - falls ihn Trainer Xabi Alonso überhaupt beginnen lässt. Mindestens Gleiches hätte auch seinem Bayer-Teamkollegen Piero Hincapie gedroht, der normalerweise mit Ecuador sogar noch eine Stunde später gegen Uruguay gespielt hätte. Der Abwehrspieler sagte die Länderspiele aber ab, weil er nach einem Mittelfußbruch gerade erst wieder ins Mannschaftstraining einsteigt.

Davis mit Kanada spielfrei - Kim nicht in Seoul

Auch auf Münchner Seite sorgte einzig der Zufall dafür, dass es nicht zu empfindlichen Ausfällen und deutlich größerem Unverständnis kommt. Wäre Linksverteidiger Alphonso Davies mit Kanada nicht spielfrei gewesen und müsste Innenverteidiger Min-Jae Kim mit Südkorea gegen Saudi-Arabien am Dienstagabend nicht in Newcastle, sondern beispielsweise in Seoul antreten, hätten die Münchner wohl eine Lawine der Empörung losgetreten - und das zurecht.

Dann hätte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nämlich davon ausgehen müssen, dass ihm zwei seiner nur sechs Abwehrspieler im Kader nicht wirklich oder nur eingeschränkt zur Verfügung gestanden hätten. Doch obwohl dieser worst case ausbleibt, hatte Tuchel bei "Sky" bereits kritisiert, es sei ein "bisschen hart für beide Teams, am Freitagabend zu spielen. Ich meine, es ist ein Bundesliga-Topspiel, beide Teams stellen viele Nationalspieler ab. Und dann am Freitagabend zu spielen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig gut finde."

Im Oktober ist auch Dortmund betroffen

Die unglückliche Terminierung ist übrigens kein Einzelfall: So steht Borussia Dortmund in der Länderspielperiode im Oktober ein ähnliches Problem ins Haus. Nach dieser ist das Spiel des BVB, der aktuell 14 Akteure zu diversen Nationalmannschaften abstellt, gegen Bremen auf den Freitag angesetzt.

Doch das DFB-Team tritt erst am Mittwochmorgen, 2 Uhr MEZ, in Philadelphia gegen Mexiko an. Und auch bei Gegner Werder wird Rafael Borré eine halbe Stunde früher mit Kolumbien in Ecuador spielen. Ärger um diese Spielansetzung ist auch hier programmiert …