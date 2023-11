Ein Faible fürs Siezen: So tickt Flensburgs neuer Coach Fröhling

Seit knapp zwei Wochen ist Torsten Fröhling im Amt beim SC Weiche Flensburg 08. Im Gespräch erzählt der Coach über seine einst geplante Flucht aus der DDR, über seine Karriere, seine Ticks und natürlich darüber, wie er sein neues Team wieder auf Kurs bringen will.

Wie würde der Trainer Torsten Fröhling den Spieler Torsten Fröhling einschätzen? Bei dieser Frage muss der neue Coach des Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 etwas länger überlegen. "Zuverlässig und geradlinig", antwortet er. Dann huscht ein Lächeln über sein Gesicht und er ergänzt: "Es hat gar keiner mitgekriegt, dass ich auch Technik hatte."

Willig, hart gegen die Gegner und sich selbst, diszipliniert - das sind die Attribute, die den heute 57-Jährigen während seiner aktiven Zeit charakterisierten. Meist spielte er Innenverteidiger, wurde auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt, sozusagen im Maschinenraum. Fußballer, die selten für die ganz großen Schlagzeilen sorgen.

Flucht in den Westen

Fröhling, geboren in Bützow (Mecklenburg-Vorpommern), hat eine beachtliche Karriere hingelegt. In beiden Deutschlands spielte er in der 1. und 2. Liga. Für die BSG Motor Schönebeck und die BSG Stahl Eisenhüttenstadt in der DDR, für den Hamburger SV und den FC St. Pauli in der Bundesrepublik.

Die Geschichte von seiner Flucht in den Westen hat Torsten Fröhling schon oft erzählt. Das heißt, eigentlich war es gar keine Flucht, sondern eine ganz normale Ausreise. Die Flucht über die damalige Tschechoslowakei war aber geplant - für den 10. November 1989, einen Tag nach dem Mauerfall. "Alles war vorbereitet. Nur mein bester Freund war eingeweiht", erzählt Fröhling. Am 8. November hatte er mit Stahl Eisenhüttenstadt ein respektables 0:0 bei DDR-Serienmeister BFC Dynamo mit Frank Rohde, Thomas Doll und Andreas Thom erreicht. Dass er Rohde und Doll bald beim HSV wiedersehen würde, ahnte er damals noch nicht.

Am 9. November saß er mit den Mitspielern zusammen. Für die war es eine normale Feier, für ihn sollte es der Ausstand werden: "Dann kam die Nachricht, dass die Grenze offen wäre. Alle haben auf den Tischen getanzt. Nur ich habe dagesessen und überlegt: Was mache ich denn jetzt?"

Er reiste am 12. November ganz normal nach Hamburg - und blieb. Nach einem Probetraining bei Hannover 96 bot er sich beim HSV an, spielte bei den Amateuren. "Die Bundesliga war eine Nummer zu groß für mich", so die ehrliche Einschätzung. Doch einmal durfte er ran, am 9. März 1991, beim 1:0-Auswärtssieg in Bochum für zehn Minuten. "Ein sauberer Einstand", urteilte damals das "Hamburger Abendblatt". 1991 ging es dann zum FC St. Pauli, für den er in sechs Jahren 97 Spiele machte. Mit den Kiezkickern stieg er 1995 in die Bundesliga auf. Und ähnlich wie beim HSV hatte er sich das Beste für den Schluss aufgehoben. 3. Mai 1997, Neckarstadion Stuttgart. Auswärtsspiel beim VfB, brütende Hitze. "Ich hatte sehr lange nicht gespielt und gleich mit Fredi Bobic zu tun", sagt Fröhling.

Bobic hätte noch Torschützenkönig werden können, doch beim Stuttgarter 3:0 gelang ihm kein Treffer. Eine Woche später folgte das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach - und St. Paulis Abwehrspieler traf bei der 1:3-Niederlage zum 1:1. Mit dem Kopf. Oder, wie er heute, 26 Jahre später zugibt, mit der Schulter.

"Distanz ist nötig"

Am Saisonende ging es zum VfB Lübeck, für den er aber kaum spielte - das rechte Knie war kaputt. Fröhling wurde Trainer, unter anderem bei Holstein Kiel. Überwiegend bei der zweiten Mannschaft, aber für drei Spiele als Interimscoach auch bei der "Ersten" mit Christian Jürgensen, Kevin Schulz und Matthias Hummel, die später für Weiche spielten. Apropos Holstein: Als Trainer des TSV 1860 München verdarb er 2015 den Kielern - mit Fröhlings heutigem Co-Trainer Patrick Herrmann - in der Relegation den Zweitliga-Aufstieg.

Nach weiteren Stationen, zuletzt beim FC Schalke 04 II, ist er jetzt in Flensburg gelandet: "Ich habe Energie und richtig Bock, anzupacken und was aufzubauen." Fröhling möchte von seinen Spielern gesiezt werden. "Das ist so ein Faible von mir. Eine gewisse Distanz ist nötig - aber ich bin empathisch an den Jungs dran, und sie müssen wissen, dass sie mir vertrauen können", ergänzt er und fügt mit einem Lächeln an: "Es muss ja niemand 'Herr Fröhling' sagen. Trainer reicht."

Ehrlichkeit und harte Arbeit - das charakterisierte Torsten Fröhling als Spieler. Und so will er auch als Trainer den SC Weiche 08 wieder in die Spur bringen.