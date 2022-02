"Ein extrem spannendes Talent": 17-jähriger Antonio Babic schließt sich dem SGV Freiberg an

Der ohnehin schon stark besetzte Kader des SGV Freiberg bekommt weitere Verstärkung: Das 17-jährige Offensiv-Talent Antonio Babic wechselt von der U 19 der Stuttgarter Kickers nach Freiberg.

Nach dem Wechsel von Flamur Berisha zu den Stuttgarter Kickers dreht der SGV Freiberg den Spieß jetzt um: Er gilt als großes Talent in seiner Altersklasse, nun ist er Teil der Wasenelf. Antonio Babic wechselt im zarten Alter von 17 Jahren zum SGV Freiberg, das gab der Verein kurz vor der Schließung des Transferfensters zum 1. Februar 2022 bekannt. Bisher war Babic bei den Stuttgarter Kickers in der A-Junioren-Bundesliga beheimatet. In Freiberg soll das Offensiv-Talent nun den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen, zudem aber auch in der U 19 des SGV regelmäßige Einsatzzeiten bekommen.

Werbung für das "Projekt Freiberg"

Transfers wie diese sollen in Freiberg aber keine Ausnahme bleiben. Wie Sportdirektor Christian Werner verlauten ließ, soll Babic als Vorreiter für "die zukünftige Ausrichtung Freibergs herangezogen werden", mit der Absicht, "in Zukunft weitere Top-Talente der Region für unser Projekt zu begeistern und so früh wie möglich in den Profibereich zu bringen". Demnach gilt Babic zwar als fester Bestandteil der ersten Mannschaft und nimmt auch an deren Trainingseinheiten teil. Aufgrund seines jungen Alters bestehe aber weiterhin die Möglichkeit, ihm mit Einsätzen in der A-Jugend regelmäßige Spielzeiten zu gewährleisten.

"Ich freue mich, dass wir mit Toni einen Spieler für den SGV gewinnen konnten, der noch am Anfang seiner Entwicklung steht. Trotz seiner Größe von über 1,90 Meter besitzt er eine super Technik und hat schon für sein junges Alter eine Ruhe am Ball, die sofort ins Auge sticht. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung von ihm weitergeht", freut sich Freibergs spielender sportlicher Leiter Marco Grüttner. Und auch Freibergs Übungsleiter Evangelos Sbonias setzt großes Vertrauen in seinen neuen Schützling. "Toni Babic ist ein extrem spannendes Talent. Wir haben uns intensiv mit ihm beschäftigt und uns um ihn bemüht. Die ersten Eindrücke im Training waren vielversprechend. Die Aufgabe wird jetzt sein, ihn behutsam an die Trainingsumfänge und die Intensität heranzuführen. Wenn er klar im Kopf bleibt, traue ich ihm in Zukunft sehr viel zu!"