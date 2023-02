Ein Ex-Zweitligameister für Memmingen: Konrad verstärkt den FCM

Der FC Memmingen hat am Deadline-Day ein dickes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt und den langjährigen Zweitligaprofi Manuel Konrad verpflichtet.

Der FC Memmingen will zurück in die Regionalliga Bayern. Um dem Ziel ein Stück näher zu kommen, hat der aktuelle Bayernliga-Zweite kurz vor dem Ende der Wintertransferperiode entsprechend nachgerüstet. Mit Manuel Konrad wechselt nicht nur ein gestandener Ex-Profi mit über 300 Partien im deutschen Profifußball auf dem Buckel zum FCM, sondern auch jemand, der weiß, wie man Titel gewinnt. 2009 feierte Konrad mit dem SC Freiburg die Zweitligameisterschaft und den Aufstieg in die Bundesliga.

Zuletzt war der mittlerweile 34-jährige Konrad bei der SG Sonnenhof Großaspach im Einsatz. Dort wurde der Vertrag auf seinen Wunsch hin aufgelöst, weil sich der gebürtige Illertisser wieder zurück in heimatliche Gefilde orientiert, wo sich für ihn nach eigener Aussage eine neue berufliche Perspektive eröffnet.

Fußballerisch will der Mittelfeldspieler dem FCM im Meisterschaftskampf weiterhelfen und hat zunächst bis zum 30. Juni dieses Jahres unterschrieben. Memmingen, als aktueller Bayernliga-Zweiter, unterstreicht laut dem Sportlichen Leiter Thomas Reinhardt mit der Verpflichtung seine Ambitionen, weiter ein gehöriges Wort im Aufstiegskampf mitreden zu wollen. Cheftrainer Stephan Baierl sah zudem noch Bedarf im defensiven Mittelfeld. Das ist die Position von Konrad, alternativ auch in der Innenverteidigung.

Konrads Weg führte unter anderem zu den Zweit- und Drittligisten SpVgg Unterhaching, FSV Frankfurt, SG Dynamo Dresden und KFC Uerdingen. Im Ausland war er 2021 bei Selangor FA in der ersten Liga Malaysias unter Vertrag. Ausgebildet wurde er beim SC Freiburg. Er bestritt von der U 17 bis U 20 insgesamt 33 Junioren-Länderspiele. In der laufenden Oberliga-Saison kam er in Großaspach verletzungsbedingt zu zehn von 20 möglichen Oberliga-Einsätzen (zwei Treffer) sowie zwei Pokalspielen.