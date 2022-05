Ein Ex-Bundesliga-Spieler für die Sportfreunde Lotte: Yanni Regäsel wechselt in die Oberliga

Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Lotte hat ein "erstes Puzzlestück" präsentiert: Yanni Regäsel kommt von Rot-Weiß Koblenz und hat bereits Erstliga-Erfahrung im Gepäck.

Ausgebildet wurde Yanni Regäsel in der Jugend der Berliner Hertha, dort reifte er auch zum deutschen U-Nationalspieler mit insgesamt zehn Einsätzen für die U 15, die U 18 und die U 19. 16 Bundesliga- und fünf Zweitliga-Einsätze folgten für den heute 26-jährigen Berliner, der nach seinen ersten Gehversuchen im Herrenfußball rasch von der Hertha zu Eintracht Frankfurt wechselte. Weitere Stationen waren der MSV Duisburg sowie der slowakische Erstligist FC Nitra. Im Oktober 2021 schloss Regäsel sich dem Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz an, kam dort in der jüngst beendeten Spielzeit auf zwölf Einsätze.

"Yanni ist unser erstes Puzzlestück beim Aufbau eines schlagkräftigen Kaders. Zwischen uns gibt es eingespielte Prozesse, und er steht zu 100% hinter unserer Philosophie", ist auch der neue Cheftrainer Heiner Backhaus (zuletzt ebenfalls RW Koblenz) vom defensiv flexibel einsetzbaren Ex-Profi überzeugt. Die Sportfreunde müssen nach dem jüngsten Abstieg aus der Regionalliga West ab Sommer bekanntlich in der Oberliga Westfalen ran.