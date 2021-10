Ein ewiger Rekord wackelt: Jokics Herausforderer im Kampf um den MVP-Award

In der NBA ist ein Wandel erkennbar: Europäische bzw. nicht-amerikanische Spieler können auf höchstem Level performen und kommen für den MVP-Titel in Frage. Nachdem zuletzt Giannis Antetokounmpo (18/19, 19/20) und Nikola Jokic (20/21) die Auszeichnung gewannen, könnte sich zum vierten Mal in Folge kein Amerikaner den Award sichern - das wäre ein neuer Rekord.

Die Kandidaten

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Luka Doncic geht in seine dritte NBA-Saison, verlängerte seinen Vertrag langfristig und ist für sein Alter von 22 Jahren in seiner Entwicklung schon extrem weit. Nach der Ära Dirk Nowitzki ist Doncic der neue Franchise-Player der Dallas Mavericks. Der Slowene, der vor seiner NBA-Zeit für Real Madrid auflief, fällt unter die Kategorie eines "Generational Talent": Ein Spieler, der den Weg einer Franchise maßgeblich beeinflussen kann und auch im Fokus der Kaderplanung steht. Diese Akteure legen meist auch außergewöhnlich gute Stats auf - doch es zählen auch nicht messbare Werte, wie beispielsweise Basketball-IQ dazu. Spieler wie Kevin Durant, Michael Jordan oder LeBron James werden zum Beispiel auch zu den eher seltenen "Generational Talents" gezählt, die eine Generation prägen.

Franchise-Player und Hoffnungsträger der Mavs mit 22 Jahren: Luka Doncic. imago images/Icon SMI

In der vergangenen Saison konnte Doncic besonders mit seiner verbesserten Dreierqoute und einer besseren Auswahl an Würfen auf sich aufmerksam machen. In der Saison 19/20 hatte der Youngster oft noch schwierige Würfe genommen. Das schlug sich auch in der seiner "three-point-percentage" nieder: Von 31,6 Prozent in der Vorsaison steigerte er sich auf 35 Prozent von der Dreierlinie. In der Play-off-Serie gegen die Clippers legte er reihenweise beachtliche Stats in Hälfte eins auf, ehe ihm die Kräfte schwanden und er zum Ende der jeweiligen Partie die notwendige Effizienz vermissen ließ, um die erste Serie seiner Karriere zu gewinnen. Doncics persönliches Abschneiden in den Play-offs kommt einem MVP-Niveau unterdessen schon sehr nahe: 40,1 Minuten, 35,7 Punkte bei über 40 Prozent von "Downtown" und 10,7 Assists pro Partie sprechen Bände.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Er wäre wahrscheinlich der kongeniale Partner für Doncic: der letztjährige Finals-MVP Giannis Antetokounmpo. Der Grieche geht mit breiter Brust ins MVP-Rennen - denn in der abgelaufenen Saison führte er die Milwaukee Bucks als Franchise-Player zum Titel und ließ seine Kritiker verstummen. Allein im entscheidenden Game 6 der Finals legte er 50 Punkte auf und traf 17 von 19 Freiwürfen, was bis dato eine seiner größten Schwächen war.

Der letztjährige Finals-MVP Giannis Antetokounmpo könnte sich den dritten Regular-Season-MVP seiner Karriere sichern. imago images/PanoramiC

Antetokounmpo gilt als offensiver und defensiver Anker seines Teams. In der Offensive setzte ihn Coach Mike Budenholzer immer häufiger als klassischen Forward ein, wodurch der Grieche seine Stärken besser ausnutzen konnte. In den Play-offs fand kein Team eine Antwort auf das Muskelpaket, das nach Belieben unter dem gegnerischen Korb dominierte, Platz für Mitspieler schuf und häufig im richtigen Moment abspielte, um diesen Raum bestmöglich zu nutzen. Am Wurf ( 30% Dreierquote, 68% Freiwurfquote) muss der Forward weiter arbeiten, doch auch ohne effizienten Wurf ist er ein heißer Anwärter auf den MVP-Titel. Denn auch defensiv weiß er durch die vermutlich beste "Help Defense" der Liga zu überzeugen und hat unter dem eigenen Korb alles unter Kontrolle. "Help Defense" bedeutet, einem geschlagenen Mitspieler zu helfen, der überspielt wurde. Giannis ist mit seinen langen Armen, seiner Statur und seinen defensiven Fähigkeiten wie geschaffen dafür und drängt Gegner häufig aus der Zone.

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Der Titelverteidiger höchstpersönlich wird sich ebenfalls nicht kampflos geschlagen geben. Jokic hat das Spiel der NBA revolutioniert: Einen Center, der das komplette Spiel seiner Mannschaft auf höchstem Niveau kontrolliert und leitet, gab es bisher noch nicht. Der Sprung zur Vorsaison war bei Jokic nahezu unglaublich. Seine Punkte pro Spiel steigerte er von 19,9 auf 26,4 Punkte, die Dreierquote von 31,4% auf 38,8%, die Assists von 7 auf 8,3.

Um ihn herum sicherten sich die Nuggets zwei weitere Spieler, die dem Team helfen sollen, ganz oben anzuklopfen: Jamal Murray, der sich derzeit von seinem Kreuzbandriss erholt, und Michael Porter Jr. bilden das Trio der Nuggets. Doch auch auf dem Feld ist seine Rolle und Wirkung immer größer: Jokic agierte speziell nach Murrays Verletzung immer dominanter und übernahm nahezu alle Aufgaben des Point Guards in Sachen Spieleröffnung und -gestaltung. Aufgrund seiner neuartigen Spielweise und extrem verbesserter Werte wurde der "Joker" bereits vergangene Saison zum wertvollsten Spieler gewählt und hat alle Voraussetzungen, dies zu wiederholen.

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Joel Embiid von den Philadelphia 76ers verfügt über ein bärenstarkes "Post Game" (mit dem Rücken zum Korb). Falls es der Center schaffen sollte, sein Team auf einen guten Play-off-Startplatz zu heben, könnte der Kameruner einige Stimmen sammeln und sich als wertvollster Spieler beweisen.

Führt seine Franchise im kommenden Jahr vermutlich alleine an: Joel Embiid. Getty Images

In der abgelaufenen Spielzeit machte er den nächsten Schritt und hob seine überdurchschnittlich guten Statistiken auf das nächste Level: Er steigerte seine Ausbeute pro Spiel um ganze fünf Zähler auf 28,5 Punkte. Ebenso traf er den Dreier und die Freiwürfe deutlich besser als in der Vorsaison. Und im Gegensatz zum Vorjahresgewinner Jokic dominiert Embiid nicht nur in der Offensive, sondern ist auch in der Defensive der Anker der 76ers und zählt jährlich zum Anwärterkreis auf den "Defensive Player of the Year"-Award. Die neue Rolle des alleinigen Zielspielers könnte ihm bei einer verletzungsfreien Spielzeit, gepaart mit den Leistungen der Vorsaison, den MVP-Award einbringen.

Stephen Curry (Golden State Warriors)

In der vergangenen Saison sah Warriors-Coach Steve Kerr "den besten Stephen Curry aller Zeiten." Im MVP-Rennen musste sich der Guard allerdings dem "Joker" geschlagen geben, obwohl auch der Name des US-Amerikaners bei manchen Experten hoch im Kurs stand. Nahezu im Alleingang schoss er die Warriors ins Play-in-Tournament, wo sie erst knapp den Lakers unterlagen und dann gegen die Memphis Grizzlies den Kürzeren zogen.

"Franchise Player" der Golden State Warriors: Stephen Curry. Getty Images

Curry führte sein Team nicht nur als bester Spieler aufs Parkett, sondern trat auch immer häufiger als emtionaler Leader auf. Obwohl Klay Thompson die ganze Saison verletzt fehlte, führte er sein Team auf Platz sieben. Und das, obwohl er regelmäßig von zwei oder drei Gegenspielern ins Visier genommen wurde. Er legte mit 32 Punkten pro Spiel einen Karrierebestwert auf und verzeichnete bei fast 13 Dreipunktwürfen pro Partie mit 42,1% weiterhin fabelhafte Quoten von der Dreierlinie - viele davon stark verteidigt, da sich die komplette Defense auf ihn konzentrierte. Außerdem brach er mit 62 Punkten in einem Spiel seinen persönlichen Rekord. Wenn die "Splash Brothers" wieder Seite an Seite agieren und Curry an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpft, ist auch er einer der Mitfavoriten im Kampf um den MVP-Titel.

Das Problem der Lakers- und Nets-Akteure in der MVP-Frage

Superstar-Trios bringen Teams - wie beispielsweise die Lakers und die Nets in der kommenden Spielzeit - bei der Frage um die Meisterschaft in den engsten Favoritenkreis . Doch bei der MVP-Diskussion sind solche Dreigestirne schwierig einzuschätzen: Ein Trio funktioniert meist auch, wenn ein Spieler nicht auf höchstem Level performt und qualifiziert sich im Normalfall für die Play-offs, was im MVP-Rennen eine wichtige Rolle spielt. Doch Spieler wie Doncic, Embiid oder Curry tragen ihr Team auf ihren Schultern und sind somit wertvoller für den Erfolg der Mannschaft. Deshalb haben vermutlich auch genau diese oben genannten Spieler in der MVP-Frage die Nase vorn. Denn was wären die Dallas Mavericks ohne Doncic? Vermutlich kein Play-off-Team. Was wären die Nets ohne James Harden bzw. die Lakers ohne Anthony Davis? Womöglich dennoch ein ambitionierter Titelkandidat.

Fazit

Der Rekord eines weiteren nicht-amerikanischen MVP könnte in dieser Spielzeit durchaus aufgestellt werden. Mit dem amtierenden MVP Jokic, dem letztjährigen Finals-MVP Antetokounmpo, Youngster Doncic und Embiid kommen vier heiße Anwärter auf den Titel nicht aus den Staaten. Zum engeren Favoritenkreis gehört aus den USA lediglich Curry - wenn man bedenkt, dass Spieler wie Kevin Durant, James Harden oder auch LeBron James Teil eines Superstar-Trios sind, dessen Mitglieder oft schlechte Karten bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der NBA-Saison haben.