"Ein Erlebnis": Kruse bedankt sich bei Kuntz

Max Kruse hat seine (kurze) Zeit bei den Olympischen Spielen in Japan sichtlich genossen. In einer Videobotschaft erhält besonders DFB-Trainer Stefan Kuntz nochmals besonderen Dank.

Auch wenn die deutsche Auswahl, die bekanntermaßen nicht wie im Vorfeld erhofft mit bestmöglicher Aufstellung in Japan an den Start gehen konnte, nach der Gruppenphase bereits die Segel streichen musste, so zieht Max Kruse dennoch ein positives Fazit.

In einem aktuellen Video bei Instagram dankt der 33-Jährige von Union Berlin besonders Trainer Stefan Kuntz und dessen Team für die Nominierung sowie die Betreuung oder Ansprachen während des Turniers. Auch ohne das erhoffte Ergebnis - Deutschland schied nach einem 2:4 gegen Gold-Verteidiger Brasilien, einem 3:2 gegen Saudi-Arabien und einem 1:1 gegen die Elfenbeinküste bereits nach drei Partien aus - war es für den Angreifer trotzdem "ein Erlebnis, was man wahrscheinlich im Leben nur einmal haben wird".

"Viele tolle Sportarten, viele tolle Athleten"

Das Olympische Dorf sei einfach "der Hammer" gewesen, ergänzte Kruse in dem Beitrag und wünscht nun allen Athleten, die noch Wettkämpfe vor sich haben, viel Glück. Dabei nennt er unter anderem Tennisprofi Alexander Zverev, der nach seinem Final-Einzug (Sieg gegen Favorit Novak Djokovic) um Gold spielen wird. "Viele tolle Sportarten, viele tolle Athleten" haben Kruse laut eigener Aussage beeindruckt. Tokio sei ein "unfassbar geiles Erlebnis", so der Routinier, der dabei auch seine Teilnehmer-Medaille aus Japan präsentiert.

