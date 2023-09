Ein engerer Kreis und Wagners Ansagen: Beobachtungen vom DFB-Training

Für Rudi Völler ist die heutige Rückkehr auf die Trainerbank eine "einmalige Sache". Beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Frankreich setzte er am Montag auf Geschlossenheit, während die Assistenten Hannes Wolf und Sandro Wagner die Inhalte beisteuerten.

Viel Zeit bleibt Interims-Bundestrainer Rudi Völler und seinen Assistenten Hannes Wolf und Sandro Wagner nicht, um die taumelnde deutsche Mannschaft nach dem 1:4 gegen Japan und der darauffolgenden Trennung von Hansi Flick auf die schwere Partie gegen Frankreich vorzubereiten. Am Montag kam der DFB-Tross am Spielort in Dortmund an, am frühen Abend stand das Abschlusstraining im Stadion, am Dienstagabend folgt bereits der Anpfiff gegen die derzeit "beste Mannschaft Europas", wie es Völler, der zugleich ja auch noch Sportdirektor ist, formulierte.

Zu Beginn seiner ersten Einheit als DFB-Interimscoach rief Völler seine Spieler zum Kreis zusammen. Doch das Gebilde seiner Mannschaft war ihm zu groß, alle sollten enger zusammenrücken, signalisierte er. Die Szene war sinnbildlich für den Zustand der DFB-Elf in diesen Monaten. Oberflächlich betrachtet ist alles gut, stimmen Stimmung und Harmonie. Aber es fehlt die nötige Tiefe, um die Beziehungen mit Leben zu füllen.

Neue Impulse durch U20-Duo

Nach einer kurzen Ansprache von Völler ergriff Wolf das Wort, ehe das eigentliche Training begann, für den Wagner zuvor den Platz mit Hütchen und Slalomstangen präpariert hatte. Wagners Stimme war es dann auch, die in den 15 Minuten, die für die Medien einsehbar waren, immer wieder durchs leere Stadion schallte, weil er den Spielern Anweisungen gab oder Lob verteilte. Völler dagegen hielt sich meist mit etwas Abstand zum Geschehen auf dem Rasen auf, beobachtete die Spieler oder tauschte sich mit Wolf aus, den er bereits aus gemeinsamen Leverkusener Zeiten kannte.

Auf der Pressekonferenz zuvor hatte Völler verraten, dass der Einbezug von Wolf, der eigentlich U20-Nationaltrainer und seit kurzem auf Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung beim DFB ist, und dessen U20-Assistenten Wagner seine Idee war. Er verspreche sich von dem Duo, "dass es auf seine Art und Weise noch einmal neue Impulse setzen kann". Am Sonntag reisten Wolf und Wagner zunächst aus Polen nach Wolfsburg zum A-Team. Das bei der Ankunft im Teamhotel entstandene Foto des seit seiner Zeit als TV-Kommentator populäre Wagner hat es in den sozialen Medien bereits zu einiger Berühmtheit erlangt - weil es genau das vermittelte, was dem ebenso glück- wie erfolglosen Flick zuletzt fehlte: positive Entschlossenheit und Überzeugung.

"Hannes hat sich seine Gedanken gemacht"

Sportliche Änderungen im Vergleich zum 1:4 gegen Japan sind am Dienstagabend zu erwarten. Allein schon aufgrund der Personalsituation: Joshua Kimmich trainierte am Montag nur individuell. Sollte er einsatzfähig sein, ist eine Rückversetzung von der rechten Defensivseite ins Mittelfeldzentrum vorstellbar. Innenverteidiger Niklas Süle weilte in Erwartung der Geburt seines zweiten Kindes zuletzt nicht bei der Mannschaft. Für ihn stünde der in den Juni-Spielen überzeugende Malick Thiaw als erste Alternative bereit. "Hannes hat sich seine Gedanken gemacht, welche Optionen wir haben", sagte Völler. Das Wichtigste sei, dass sich das Abwehrverhalten verändere.

Das Ziel für die Partie jedenfalls ist klar: Es soll keine zweite Blamage wie gegen Japan geben, sondern ein Auftritt, der die Botschaft nach draußen sendet, dass Hoffnung auf Besserung besteht. "Es geht darum, sich mit einer richtig guten Leistung vor dem wunderbaren Heimpublikum zu präsentieren", sagte Völler, der zwar kein gutes Ergebnis versprechen wollte, wohl aber dieses: "Wir werden alles reinpowern."